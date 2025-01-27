Сооснователю уральской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину, который находится в СИЗО Екатеринбурга с ноября 2024 года, продлили срок пребывания под стражей до 11 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Музыканта обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным источника «Вечерних ведомостей», в ноябре 2024 года Бурдин «ударил кого-то ножом», сейчас он содержится в психдиспансере, куда его отправили в рамках психолого-психиатрической экспертизе, назначенной в рамках уголовного дела.

Shot также отмечал, что в ноябре прошлого года Бурдин напал на человека, после чего был задержан и отправлен на принудительное лечение в психдиспансер в Екатеринбурге. По утверждению канала, похожий случай происходил с музыкантом в 2017 году, когда он ранил ножом «силовика в магазине в Москве».

Поэт и мультиинструменталист Владимир Бурдин — сооснователь «Смысловых галлюцинаций» (распалась в 2017 году). Заявлял, что является автором текста одного из главных хитов коллектива — «Вечно молодой». Он покинул группу в 1993 году, выступал сольно, в том числе на улице. Писал композиции и для других рок-коллективов, включая «Пилот».

В 2014 году в Сети некоторое время был популярен клип на песню Бурдина «Молодость жива», снятый с минимальным бюджетом.

Ранее музыкант рассказывал изданию «Такие дела», что в 90-х годах XX века отбывал наказание на Кубани за кражу, а в 2017 году против него возбудили дело о нападении с ножом. Бурдин утверждал, что пострадавший, оказавшийся бывшим спецназовцем, вместе с друзьями угрожал им с женой, а также приставал к ней.

«Этот мужчина мне говорил, что служил в спецназе и угрожал мне убийством. Видимо, он не думал, что худой очкарик сможет ему что-то противопоставить», — рассказывал Бурдин.

Музыкант также утверждал, что «всегда состоял на учете в психбольнице», а его диагноз F06.8 по МКБ (другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью) «не лечится вообще».

В 2018 году Лефортовский суд Москвы отправил Бурдина на принудительное лечение в психиатрическую больницу. После выхода из клиники в декабре 2020 года он развелся с женой.