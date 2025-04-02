Сотрудники Международного комитета Красного Креста недавно посетили армянских пленных, которые находятся в заключении в Азербайджане. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал генеральный директор МККК Пьер Кренбюль. При этом международный чиновник не стал комментировать условия содержания экс-премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна.

«Хотя мы не даем комментарии по поводу конкретных людей, я могу сказать, что в последние недели нашим коллегам удалось посетить армянских заключенных в Азербайджане. <…> И когда мы это делаем, то проверяем условия содержания под стражей, состояние здоровья заключенных, которых мы посещаем, а также общее лечение. Так что я могу подтвердить, что недавно мы посетили армян, задержанных в Азербайджане, да», — ответил Пьер Кренбюль на вопрос RTVI.

При этом он не смог уточнить, вызывает ли опасения состояние Рубена Варданяна, который недавно проводил голодовку в знак протеста нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права».

«Мы уделяем большое внимание здоровью и условиям содержания каждого задержанного, которого посещаем. Мы не даем комментарии по поводу отдельных лиц, но, безусловно, обращаем внимание на все эти факторы. Да», — сказал Кренбюль.

Нагорно-Карабахская республика, которая не была признана ни одним государством, включая Армению, официально прекратила существование 1 января 2024 года. Большинство армянских жителей Нагорно Карабаха были вынуждены уехать. По данным пресс-секретарь премьер-министра Армении, страна приняла почти 100 тысяч вынужденных переселенцев.

Бывший госминистр (глава правительства) непризнанной НКР Рубен Варданян был задержан 27 сентября в Лачинском коридоре Госпогранслужбой Азербайджана при попытке покинуть Нагорный Карабах и въехать в Армению. Против него были выдвинуты обвинения по трем уголовным статьям — финансирование терроризма; участие в создании вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом, и участие в их деятельности; незаконное пересечение границ Азербайджана.