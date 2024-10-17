В отношении двух сотрудников ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» возбудили уголовное дело о хищении более 130 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа, сообщила пресс-служба СК.

В мошенничестве подозревают директора дивизиона «Оборонные решения» института Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора предприятия Владимира Финкельштейна.

В 2013 году Минобороны заключило с институтом имени академика Минца госконтракт на производство опытно-конструкторских работ военного назначения на сумму более 2 млрд рублей. По версии следствия, при исполнении этого контракта в период с марта 2014 года по ноябрь 2016 года фигуранты дела составили подложные документы и изготовили образец ненадлежащего качества. В результате они похитили 130 млн рублей, которые распределили между собой, сказано в пресс-релизе СК.

Лобузько заключили под стражу, а Финкельштейна отправили под домашний арест. Максимальное наказание по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), предусматривает до десяти лет лишения свободы.

«Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

«Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» был основан в 1946 году. Предприятие входит в концерн «Радио-технические информационные системы». Здесь ведут исследования области радиолокации и электросвязи, а также разрабатывают радиолокационные системы.

С апреля 2024 года проходит масштабная операция по задержанию действующих и бывших сотрудников Минобороны России по коррупционным делам. В частности, 16 октября во взятках на сумму более 34 млн рублей обвинили начальника управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» военного ведомства Игоря Куща.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 годы Кущ получил пять взяток от представителей коммерческих организаций. Взамен на полученные средства обвиняемый помог представителям коммерческих организаций купить у «ГВСУ № 14» списанную дорожно-строительную технику.

Куща заключили под стражу. На его имущество стоимостью более 50 млн рублей наложен арест.