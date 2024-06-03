Рассуждения на исторические темы Максимилиана Кра, возглавляющего список правой партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Европарламент 6-9 июня, были «неуместными». Из-за его слов о том, что «не все, кто носил форму СС, обязательно были преступниками», делегацию АдГ исключили из еврогруппы правых и евроскептиков «Идентичность и демократия». От кооперации с немецкими правыми отказалась даже Марин Ле Пен, что «прискорбно». Об этом в специальном интервью RTVI рассказал однопартиец Кра, евродепутат от АдГ, который снова баллотируется в Европарламент, Гуннар Бек.

«Я считаю совершенно неуместным раздавать интервью на исторические темы посреди предвыборной кампании. Его никто не заставлял давать интервью. Он либо согласился на это, либо сам все устроил. Я думаю, этому могут быть только два объяснения. Либо он повел себя глупо как чудак, либо он намеренно хотел оттолкнуть наших коллег из еврогруппы «Идентичность и демократия». <…> Не в нашей компетенции как политиков пересматривать роль тех или иных институтов во времена Второй мировой войны или во времена Третьего Рейха», — заявил Гуннар Бек RTVI.

«Не было вообще никакой необходимости обсуждать эту тему, и я сомневаюсь, что у него хватило бы смелости сделать это в России», — добавил Бек.

Он уточнил, что, будь Максимилиан Кра «каким-нибудь малоизвестным историком, он мог бы говорить все, что ему заблагорассудится». При этом формально политик остается кандидатом номер один в предвыборном списке АдГ, хотя и свернул избирательную кампанию на фоне скандала. У Кра также проблемы с парламентским помощником, который недавно был арестован по подозрению в шпионаже на Китай (расследование продолжается). А еще немецкий евродепутат фигурирует в скандале «рашагейт» — в связи с выступлениями на канале «Голос Европы», который считается «пророссийским» и которому в ЕС недавно ограничили доступ.

Между тем другие заметные политики из АдГ тоже делали заявления на тему исторического прошлого, вызвавшие неоднозначную реакцию. К примеру, глава отделения партии в федеральной земле Тюрингия Бьорн Хёке говорил, что «Гитлера изображают исключительно в черных красках» или что «мемориал жертвам Холокоста — это памятник позора в сердце Берлина». А недавно суд оштрафовал его за использование лозунга штурмовых отрядов СА «Все для Германии» («Alles für Deutschland»).

««Все для Германии» — это не запрещенная фраза. Эта фраза использовалась с XIX века такими политиками, как Бисмарк, и многими другими видными политиками до эпохи Первой мировой войны. Важнее то, что она использовалась после 1945 года в Германии даже футбольными тренерами», — отметил в беседе с RTVI Гуннар Бек.

Он привел в пример тренера сборной Германии по футболу Франца Беккенбауэр, который в 1990 году в финальном матче Чемпионата мира с Аргентиной мотивировал игроков призывом: «Отдайте всё для Германии».

«Господин Хёке использовал точно такую же терминологию. Вы не можете просто так запретить кого-то, оштрафовать или привлечь к суду за слова — да, они действительно использовались во времена нацисткой Германии, но они часть немецкого языка. Сейчас у нас авторитарный подход к языку. Я не думаю, что из этого выйдет польза», — считает Бек.

По его мнению, Бьорна Хёке нельзя называть «ни фашистом, ни нацистом»

«Он не является ни фашистом, ни нацистом. Мне кажется, он — национальный романтик», — сказал Гуннар Бек RTVI по поводу своего коллеги из Тюрингии.

Ранее Хёке создал внутри АдГ крайне правую фракцию «Крыло», которое в 2019-м попало под наблюдение Ведомства по охране Конституции — внутренней спецслужбы ФРГ (сейчас «Крыло» распущено). В том же году городской суд Майнингена на основе публичных выступлений политика разрешил называть его «фашистом».

«Не поймите меня неправильно — в моей партии есть глупцы, но я думаю, что среди них очень мало фашистов. И господин Хёке точно не из их числа, хотя он мне и не симпатичен. И, возможно, я бы не произнес что-то из того, что сказал он», — заключил Гуннар Бек.