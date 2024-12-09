Компания «Играющие кошки» (Cats Who Play), несмотря на свержение сирийского лидера Башара Асада, не будет вносить никаких изменений в свою игру «Сирия: Русская буря». Об этом RTVI заявил креативный директор «кошек» Виталий Шутов.

«Обновлять мы не будем, потому что это законченная игра, она вышла достаточно давно. И мы уже заняты следующими проектами, в том числе игрой “Передний край”, поэтому возвращаться к ней [стратегии “Сирия: Русская буря”] не будем», — сказал он.

На вопрос, занимают ли авторы стратегии какую-либо позицию по поводу событий в республике, где к власти пришла оппозиция, Шутов ответил, что произошедшее «не отменяет подвига тех людей, которые его сотворили, о которых мы рассказываем».

«Поэтому в историческом разрезе все остается таким, каким оно было. Те события никак не отменяются, они остаются, мы о них и рассказываем. Сейчас, конечно, грустненько на все это смотреть. Но что поделать», — добавил собеседник RTVI.

Стратегия в реальном времени «Сирия: Русская буря» (она же Syrian Warfare) вышла в 2017 году, она основана на событиях, произошедших в республике в 2012-2016 годах. В центре сюжета игры — сирийский силовик, который в составе команды борется с террористами, включая ИГИЛ*. В некоторых миссиях можно управлять подразделениями российской армии.

Основная кампания завершается освобождением Пальмиры. В 2017 году вышло дополнение «Возвращение в Пальмиру», а в 2018-м — «Поля сражений».

Игроки хвалили стратегию за разнообразие миссий, оружия, тактические возможности и внимание к деталям, но при этом критиковали за сложность, баги и отсутствие мультиплеера.

Глава благотворительной британской организации Syria Solidarity UK Марк Бутройд в интервью Daily Star Online обвинил авторов игры в том, что они пропагандируют экстремизм, насилие и убийства мирных жителей. По его мнению, проект российских разработчиков — «это подарок экстремистским группировкам».

На официальном сайте компании Cats Who Play говорится, что западные СМИ раскритиковали игру за «продвижение антидемократических нарративов».

«Многие известные пропагандисты террористов, действующих в САР (в частности, “Институт по правам человека в Сирии” (базирующийся в Лондоне), а также официальные аккаунты “Сирийской свободной армии” (финансируемая западными странами крупнейшая террористическая группировка на территории САР) в своих твиттерах отметили игру и призывали бороться с ее распространением», — отмечается в заявлении.

* Организация признана террористической и запрещена в России