Как стало известно RTVI, Россия направила в Интерпол заявление о розыске уроженца Дагестана и резидента ОАЭ Алибека Исаева. Это повторное уведомление о розыске бизнесмена. В Эмиратах, где живет Исаев, он считается создателем нескольких цифровых стартапов, соцсетей и мессенджеров. В России Исаева разыскивают как организатора серии заказных убийств в Москве.

В конце 2016 года звезда российского шансона — певец Александр Новиков оказался в центре публичного скандала. Его обвинили, в якобы имевшем место, мошенничестве, связанном с пропажей денег дольщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. Чуть позже певцу предъявили обвинение и отправили под домашний арест.

В январе 2017 года в российских СМИ была распространена информация о том, что спасти Новикова готов решить проживающий в ОАЭ дагестанский миллиардер Алибек Исаев. «Александр Васильевич — мой друг. Я знаю ситуацию с «Бухтой Квинс» в общих чертах, но уверен, что вины Александра Васильевича ни в чем нет», — рассказывал сам потенциальный спаситель СМИ. В публикациях его позиционировали как создателя дубайской социальной сети dudu.com.

Случилось спасение барда или нет — неизвестно, но к 2019 году Новикову удалось снять все претензии со стороны следствия. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Получить комментарий у Александра Новикова RTVI не удалось.

К этому же времени его спаситель был вынужден покинуть территорию России из-за обвинений в организации заказных убийств в Москве. В их историях смешались потерявший миллиард долларов бывший чиновник Центробанк России, земли «Сколково», чеченский йог и прима Большого театра.

Убить за 50000 долларов

Как следует из текста обвинительного заключения свой путь к большим деньгам Исаев начал в первой половине 90-х годов. Его правой рукой по бизнесу и криминалу стал Рабадан Магомедвалиев, известный также как Раба. Объединившись с братьями Анваром и Абаканом Курбановыми, Норайром Сарибекяном они занялись строительством торговых павильонов в районе станции метро 1905 года. Алибек Исаев построил отдельный павильон площадью 400 кв. метров, Раба вошел в число участников общего проекта.

После окончания стройки в 1999 году между партнерами начались разногласия. Магомедвалиеву предложили погасить долги за строительство, вспыхнул конфликт. На этой почве Курбановы и тандем Магомедвалиева-Исаева разошлись. Долги к 2002 году были погашены, но теплых отношений между партнерами уже не было.

«Примерно в середине 2006 года Магомедвалиев потребовал от моего брата повысить его долю, чтобы получать больше денег, хотя ежемесячно он получал в среднем 5 000 долларов США. Мой брат категорически отказал ему в этом, после чего наше общение с Магомедвалиевым Рабаданом свелось к минимуму, мы с ним не виделись, но денежные средства за его долю выплачивали ему исправно», — рассказывает следствию дальнейшую историю Абакан Курбанов.

В марте 2007 года Анвар Курбанов рассказал брату, что заметил за собой слежку. Братья решили, что это дело Рабы, но сочли что он не будет делать что-то серьезного, так как они дружили семьями с ним и его братом. Ночью 15 апреля 2007 года Анвар Курбанов был расстрелян около своего дома на улице Пырьева.

В том же 2007 году Абакан Курбанов узнал о том, что в деле об убийстве его брата появились фигуранты — трое жителей Дагестана. Они дали показания о том, что убили Анвара Курбанова по заказу Алибека Исаева и Рабы. «Мне стало известно, что в начале 2007 года Исаев Алибек и Магомедвалиев Рабадан обсуждали, что необходимо убить сначала моего брата, а потом меня, чтобы Магомедвалиев Рабадан завладел таким образом 60% доли в ООО «Фортуна-Импульс», после чего планировали совершить рейдерский захват торгового центра, чтобы единолично получать с него прибыль», — утверждал Курбанов. Но Курбанов продал долю в бизнесе армянским партнерам, а с теми, как утверждают источники RTVI решить вопросы, силовыми методами, не удалось. Но на тот момент у претендентов на торговый центр уже были более денежные темы.

Убить за 38 000 000 долларов

В любой истории мгновенных заработков всегда есть свои подпольные миллионеры Корейко. Свой Корейко попался и на пути Рабы и Алибека. Им стал Владимир Соболев. Сам Соболев (ныне покойный) рассказал следствию незатейливую историю о том откуда у него взялась собственность на миллиард долларов (именно во столько он оценивал свое потерянное богатство в диалоге со следователями).

Все началось с увольнения из главного управления Центробанка России по Москве. Там Соболев служил заместителем начальника.

Уволившись, экс-чиновник ЦБ зарегистрировал в городе Горно-Алтайск фирму «ГлобалДарИнвест», которая в течение нескольких лет стала собственником огромного земельного массива в Подмосковье и Сочи. Соболев через алтайскую компанию (на тот момент это был оффшор — прим. ред.) владел ЗАО «Шарапово» в Одинцовском районе Московской области, ООО «Прима» в городе Звенигород, ЗАО «Борисово» в Можайском районе Московской области и ЗАО «Черноморец» в Лазаревском районе Сочи. ЗАО «Шарапово» принадлежало 2800 гектаров земли в Одинцовском районе, ООО «Прима» — 3 гектара в Звенигороде, ЗАО «Борисово» — 4000 гектаров земли в Можайском районе, «Черноморцу» — 1500 гектаров в Сочи. В 2005 году Соболев оценивал свое имущество в 1 000 000 000 долларов США.

Владеть таким бизнесом и быть незамеченным у Соболева не получилось. В 2005 году, как зафиксировано в протоколе допроса, офисы его компаний были захвачены, учредительные документы похищены. Сам он «крышей» способной решить вопросы не обладал и бежал в ОАЭ. Там «крыша» и нашлась. По крайней мере так сначала считал Соболев. К тому времени Алибек Исаев давно проживал в Эмиратах, и именно он пообещал бывшему банкиру помощь.

«Исаев Алибек заинтересовался данной ситуацией и пообещал мне помощь в противодействии рейдерам, возврате имущества, а также поиске инвесторов для восстановления и дальнейшего развития бизнеса. После этого Исаев Алибек периодически стал летать в Россию. По его словам, чтобы найти способы решить мою проблему», — рассказывал Соболев следователям.

Собравшись вместе, захватчики и защитники активов Соболева поделили их между собой. Об этом Соболеву рассказал юрист Суфиян Исмаилов, который от имени Исаева работал над проблемами возврата активов. Как говорят источники «СО» Исмаилову не выплатили обещанные деньги за работу в пользу Исаева, а лишь передали в качестве гонорара автомобиль Lexus RX 200. Обиженный Исмаилов решил уйти от Рабы и Исаева и уже вместе с Соболевым переиграть вопрос.

В январе 2007 года Исмаилов и Соболев выяснили, что Исаев стал владельцем 50% активов Соболева, а еще 25% бизнеса согласно материалам дела оказалось у компании «Нерль» Александра Клячина. «При этом, как я потом узнал от Исмаилова Суфияна, на мое имя в «Эльбинбанке», офис которого располагался в районе Покровских Ворот в г. Москве в здании представительства Республики Дагестан, по поддельным документам открыли счет, после чего 38 000 000 долларов США, поступившие туда, также по поддельным документам получил Исаев Алибек, которые присвоил себе», — утверждал Соболев.

Исмаилов предоставил Соболеву охрану, благодаря чему тот сумел избежать попытки похищения в ресторане «Шатильон». В октябре 2007 года защитника Соболева встретили у подъезда двое неизвестных ему людей, открывших по нему стрельбу из пистолетов. Он сумел сбежать, но спустя месяц его убили возле дома на улице Наметкина, где он проживал. Соболев утверждал, что перед своей смертью Исмаилов обвинил в происходящем Исаева.

Убийцами Исмаилова по версии следствия оказались те же самые люди, что застрелили Курбанова. Следы вели в Дагестан.

Киллеры от «Шараповских» и цифровая империя в Дубае

Киллеры, убивавшие оппонентов Исаева, происходили из одной из самых известных ОПГ Дагестана — «Шараповских». На тот момент ее главой был известный в Дагестане адвокат Керимов, известный также как преступный авторитет по кличке «Сани».

Керимов, действуя по просьбе Исаева нашел трех киллеров — Шамсутдина Джамалутдинова, Шамсутдина Мухтарова и Юсупа Ахмедутдинова. Именно они расстреляли Курбанова и Исмаилова.

В 2007 году следствие быстро установило взаимосвязь убийств с фамилией Исаева. Об этом в материалах дела Исаева говорят родственники убитых, в частности брат покойного Курбанова. «Данные сведения (о киллерах и заказе — прим. ред.) в дальнейшем подтвердил мне оперуполномоченный УВД по ЮЗАО ГУ МВД по г. Москве Царан», — рассказывал Курбанов. «Убийство Исмаилова Суфияна было совершено по заказу Исаева Алибека, кто именно его совершил, я не знаю, но со слов оперативного сотрудника Царана мне известно, что этих лиц потом задержали за совершение другого преступления, после чего они написали явки с повинной, признавшись в совершении указанного преступления по заказу Исаева Алибека и Магомедвалиева Рабадана», — говорил следователям покойный банкир Соболев.

На следующий год сотрудники правоохранительных органов задержали Рабу, но вскоре его отпустили. Ряд свидетелей прямо говорят о том, что следователь прокуратуры ЮЗАО Абрамян якобы получил за это решение $300 000. Сам Абрамян позднее был обвинен в получении взятки по другому делу, бежал из России, после чего был заочно осужден.

На этом история могла бы закончиться. К этому моменту Алибек Исаев (упоминается в материалах дела как «Алик Московский») переместился на постоянное местожительство в Дубай и сменил прозвище на «Алик Дубайский».

Исаев оказался талантливым предпринимателем — в Дубае он создал целую империю стартапов в области соцсетей и IT. В период 2011-2016 годов они стали одним из символов цифрового развития Объединенных Арабских Эмиратов. В бизнес-группу входили компании, связанные с проектами Yzer Property, Yzer Motors, Multillect, YzerChat, Yuzer City, Dudu. Социальная сеть Dudu стала первой социальной сетью, созданной в ОАЭ, мессенджер YzerChat — первым мессенджером в ОАЭ.

Имя Исаева мелькало в арабских СМИ. «Общее количество зарегистрированных пользователей Dudu составляет 7 миллионов, из которых около 4 миллионов находится в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — рассказывал сам Исаев в 2013 году в интервью DubaiMedia. Под развитие проектов привлекались инвесторы. Исаев был успешен, проживал в гражданском браке с примой Большого театра Кристиной Кретовой в элитном жилом комплексе на юго-западе Москвы. В Дубае у него была вилла на Palm Jumeirah.

Киллеры для Фокусника из Чечни

Пока в Дубае росла цифровая империя в Дагестане делили власть. В 2013 году республика была охвачена слухами о предстоящей смене власти и о возможном назначении нового президента. Одним из потенциальных назначенцев считался руководитель федерального казначейства Сайгид Гусейн Магомедов.

За близость к нему и возможность влиять на решения началась борьба. В эту борьбу оказался вовлечен чеченский арбитражный управляющий Ирбагиев, имеющий, как утверждается в документах следствия, прозвище Фокусник. Его называли неординарным человеком, рассказывали об увлечении йогой и т.д. Ирбагиев был близок к Магомедову. На эту же близость претендовали Исаев и Раба. Что на какой-то момент их сблизило. Фокусник даже какое-то время проживал в гостях у четы Кретовой-Исаева. Об этом прима рассказала следствию, заявив в частности, что Ирбагиев ей не нравился и был неприятен.

В ночь на 20 мая 2013 года Ирбагиева расстреляли около дома на улице Воронцовской, где он жил. Киллеры решили, что Фокусник мертв и скрылись, но он оказался жив.

Следствие установило, что людьми, стрелявшими в Ибрагимова, были представители все той же «шараповской» группировки. Ее лидер — Керимов получил за организацию убийства от Исаева $200 000. Возглавил группу причастный к убийствам Курбанова и Исмаилова Шамсутдин Джамалутдинов. Всего киллеров было трое, каждому пообещали по $10000. После этого о делах «шараповских» и Исаева долгое время не было слышно.

Алибек Исаев стал символом цифровой индустрии Эмиратов, в России официально позиционировал себя как миллиардер и меценат. И как мы уже сказали даже пообещал спасти от долгов барда Новикова. Для Дагестана он также был символом успеха. Оппоненты лежали в земле, земли Соболева были распроданы и спустя какое-то время стали основой для создания инновационного центра «Сколково».

В 2019 году прошлое вернулось ко всем участникам расстрелов и организаторам. В ноябре 2019 года ФСБ России и СК России объявили о том, что банда «шараповских» ликвидирована. Ее участники, согласно данным ФСБ, были причастны к теракту в Махачкале в 1998 году, в результате которого погибло 18 человек. При обысках были найдены арсеналы с оружием, в том числе реактивные пехотные гранатометы, реактивные противотанковые гранатометы, пулеметы и автоматы. Публично было объявлено и о раскрытии убийств Курбанова, Исмаилова и покушения на Ирбагиева.

20 июля 2022 года суд вынес приговор по делу об убийствах в Москве. Киллеры, стрелявшие в Курбанова и Исмаилова получили пожизненные срока. Раба, которого следствие считало организатором убийств был приговорен к 24 годам лишения свободы.

Остались за кадром

Главные фигуры в этой криминальной истории к моменту вынесения приговора были уже далеко. Исаев жил в Эмиратах, Керимов по данным следствия скрылся в Турции. В отношении обоих было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых в совершении тяжких преступлений, в том числе убийств. И глава «шараповских», и стартап-миллиардер были объявлены в розыск в 2021 году.

В 2022 году Пресненский районный суд Москвы вынес решение о проведении обысков на в двух виллах в Дубае и Абу-Даби, где по данным ФСБ России мог находиться Исаев. Далее дело не пошло. Попытки следствия объявить в розыск Исаева через Интерпол успехом не увенчались, хотя ведомство приняло в розыск Керимова. Причины этой юридической аномалии были неизвестны, но источники RTVI увязывают их с тем, что Алибек Исаев успешно лоббировал свою защиту в Эмиратах, используя наработанные связи и капиталы.

Как стало известно RTVI, история с розыском получила продолжение. Россия снова направила в Интерпол заявление о розыске стартап-миллиардера в дубайской версии и организатора заказных убийств в российском сценарии. На ситуацию могло повлиять установление более тесных контактов с правоохранительными органами Дубая со стороны российской стороны и изменение позиций в Эмиратах самого разыскиваемого. Исаев проиграл ряд судов в Эмиратах, а об его цифровой империи уже давно ничего не слышно. Об ее истории и современности читайте в следующем тексте RTVI.