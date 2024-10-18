Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук в разговоре с RTVI назвал “полнейшей неожиданностью” заявление Госдепартамента США. Американское ведомство заподозрило медиапроект во вмешательстве в президентские выборы и объявило награду до $10 млн за информацию о связанных с ним лицах.

Госдеп в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») заявили, что Rybar — «российская медиаорганизация, ранее финансировавшаяся покойным российским магнатом Евгением Викторовичем Пригожиным, <…> участвует во вмешательстве в выборы в США». В заявлении американского ведомства говорится, что «Рыбарь» контролирует в социальных сетях «пропагандистские медиа-каналы #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS, для продвижения политических интересов российских властей в США». Эти теги пользуются популярностью среди сторонников Республиканской партии. Помимо этого, США также считают «Рыбарь» владельцем аккаунта «TEXASvsUSA» в социальной сети X, который, по утверждению Госдепа, был создан с целью «эксплуатировать проблему нелегальных иммигрантов, пересекающих границу Техаса». По версии американских властей, подобными действиями медиапроект способствовал появлению социальных разногласий, стремился разжигать партийную и расовую рознь, а также поощрял ненависть и насилие в США.

“Для меня это стало полнейшей неожиданностью. Хотя учитывая то, что у нас по обвинениям во вмешательстве во все дела записывают кого только можно и нельзя, это в принципе не так уж и удивительно. Значит, наша деятельность заметна, значит, мы не просто телеграм-канал на 1,3 млн подписчиков, а достаточно серьезный ресурс, который квалифицирует как некую угрозу национальной безопасности целое государство, которое претендует на лавры международного гегемона и всемирного полицейского. Что ж, значит, мы на правильном пути, будем работать дальше”, — сказал Звинчук.

Комментируя данные Госдепа о том, что телеграм-канал получал финансирование от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, создатель «Рыбаря» сказал, что сотрудничество с холдингом «Патриот» было прекращено еще в 2022 году.

«То, что «Рыбарь» был связан с кухней или компанией, ни для кого уже давно не секрет, я неоднократно это подтверждал. Но дороги с медиаструктурами Пригожина, медиахолдингом «Патриот» разошлись в 2022 году еще», — подчеркнул военный обозреватель.

Отвечая на обвинения Госдепа в разжигании розни и призывов к насилию, Звинчук сказал, что «все это как бы вытекает из нашей деятельности по информационному освещению определенного рода событий».

«У нас каждый российский ресурс, наверное, если посмотреть федеральное ТВ и так далее, можно обвинить в разжигании ненависти и вражды, потому что зайдешь на наши телеканалы или какие-то СМИ, сразу же будет информация о том, что для России лучше будет, если победит [Дональд] Трамп, и вообще Техас должен выйти из состава США», — отметил он.

На вопрос о том, планирует ли он лично или через представителя передать данные о «Рыбаре» властям США, чтобы получить вознаграждение, Звинчук сказал, что не верит в реальность заявленной выплаты, так как не знает «ни одного человека, кого бы США не кинули с такими обвинениями».

«Поскольку я человек публичный, у меня огромное количество интервью и информации, я не думаю, что если бы американцы провели работу нормальную, они бы не выяснили, кто я, чем занимаюсь, какие проекты реализую — для этого не нужно быть гением по журналистской расследовательской работе», — пояснил создатель медиапроекта.

В то же время Звинчук допустил, что если бы он получил вознаграждение в $10 млн, то вложил бы эти средства в расширение инфраструктуры и «большой семьи «Рыбаря»», а также партнерской сети на 2025 год.

В проект «Рыбарь» входят одноименный телеграм-канал, канал на Rutube и сообщество во «ВКонтакте». На сайте проекта сказано, что он существует на пожертвования и занимается «вопросами военной аналитики, информационной войны и визуальной пропаганды». В марте 2023 года было учреждено ООО «Рыбарь», генеральным директором и соучредителем которого значится Михаил Звинчук. По сведениям сервиса РБК-Компании, в 2023 году выручка ООО «Рыбарь» составила 18,7 млн рублей, чистая прибыль — 874 тыс. рублей.