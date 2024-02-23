Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук заявил в специальном интервью RTVI, что не верит в смерть основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе.

«Вся эта история с вот этим вот путчем, с крушением джета, — она выглядит как такая хорошая, добротная мистификация как раз-таки в духе Пригожина», — сказал Звинчук.

На вопрос, верит ли он, что Пригожин погиб в авиакатастрофе, Звинчук ответил отрицательно.

«Пригожин — это абсолютно такой человек, который мог наплевать на все предыдущие договоренности, просто схватить парашют и выпрыгнуть. Просто потому, что это красиво и так не делал никто. Все, и перечеркнуть все, что было до этого в жизни. Это абсолютно нормально для него, ну, был он таким человеком», — сказал собеседник RTVI.

Звинчук не исключает, что Пригожин мог скрыться по договоренности с российскими властями. Однако, создатель «Рыбаря» отметил, что не может ничего утверждать наверняка.

«Мне хочется верить в определенную версию, мне хочется, чтобы вокруг этого был построен некий миф, который удобен для моего собственного понимания, и я поэтому ему следую», — сказал он.

Мятеж и гибель Пригожина

Вечером 23 июня 2023 года Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловым позициям ЧВК «Вагнер» и начал «марш справедливости» на Москву. «Вагнеровцы» вошли в Ростов-на-Дону и заняли штаб Южного фронта. На следующий день двигавшиеся к Москве колонны бойцов ЧВК развернулись. Это произошло после переговоров Пригожина с белорусским президентом Александром Лукашенко. Кремле объявил, что Пригожин «уйдет» в Беларусь.

23 августа в Тверской области разбился самолет Пригожина Embraer — 135. Все находившиеся на борту погибли, в том числе сам Пригожин и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.

5 октября президент России Владимир Путин со ссылкой на председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина заявил, что самолет Пригожина, не подвергался внешнему воздействию. По словам Путина, в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат.