Во Франции 5 октября из-за протестов школьников закрыто до 500 лицеев (старших школ). Об этом объявил министр национального образования Эдуар Жеффре.

Занятия в них «полностью или частично приостановлены», поскольку там «не выполнены» условия безопасности, пояснил глава ведомства.

По его словам, с начала протестов 24 учебных заведения были «сожжены или разгромлены», а 78 человек из персонала пострадали — такого прежде не случалось.

«На них нападали целенаправленно, потому что они работают в системе образования», — утверждает он. Травмы получили и не менее 170 учащихся, пишет Al Jazeera.

Министр предупредил, что в понедельник протесты могут затронуть примерно столько же школ, сколько в пятницу. Тогда, по официальным данным, были закрыты не менее 400 из 3,7 тыс. лицеев страны, еще в 560 проходили акции или срывались уроки. При этом Жеффре пообещал постепенно, хотя бы частично, возобновить занятия.

France 24 пишет, что закрылось свыше 400 учебных заведений. В столичном регионе Иль-де-Франс, по словам его главы Валери Пекресс, временно прекратило работу больше трети из 468 лицеев.

«Есть активисты, в частности ультралевые, которые проникли в движение лицеистов, отобрали его у самих школьников и перешли к крайнему насилию», — заявил министр в эфире общественного радио. По его словам, это создает угрозу и персоналу, и ученикам.

Только в пятницу задержали 1747 человек, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Всего с начала протестов, по данным AFP и France 24, число задержанных превысило 5 тыс., около 85% из них — несовершеннолетние.

В воскресенье под стражу взяли 16-летнего подростка по делу о нападении на 59-летнего учителя в Ла-Сьота на юге страны. В пятницу рядом с акцией лицеистов педагога избили и облили бензином.

Сами протестующие жалуются на жесткость полиции. По данным France 24, подростков местами разгоняли слезоточивым газом и дубинками. На собрании в Сен-Дени под Парижем одна из учениц рассказала о юноше, которому резиновая пуля выбила зубы.

Глава МВД, в свою очередь, утверждает, что силовики «не преследуют молодежь», а «защищают» учащихся, желающих «мирно выразить свои требования».

Протесты, как пишут Al Jazeera и France 24, начались 17 сентября в одном из лицеев Парижского региона, а на прошлой неделе охватили всю страну. Выступления, по данным BBC, прошли в том числе в Монпелье, Нанте и Марселе.

Учащиеся недовольны нехваткой учителей и их частыми пропусками, переполненными классами, слишком длинным учебным днем и обветшавшими зданиями.

Организаторы призвали продолжить акции во вторник, упрекнув правительство в том, что оно не приняло «конкретных мер», передает AFP.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в воскресенье пообещал новые шаги, чтобы «преодолеть трудности, с которыми сталкиваются лицеисты и педагоги». Он представил график, по которому местные власти должны в первую очередь найти замену надолго отсутствующим учителям и заполнить вакансии.

На вторник, 6 октября, назначена его встреча с главами регионов по ремонту школьных зданий. Кроме того, кабинет намерен лучше организовать учебный день и сделать более прозрачной платформу для поступления в вузы.

Помимо этого, премьер пообещал ускорить рассмотрение законопроекта «Кто сломал, тот и платит», по которому виновные в порче имущества будут сами возмещать ущерб. По данным France 24, Сенат проголосует по документу 27 октября. Взыскать с человека до 10 тыс. евро можно будет даже без доказательств его причастности.