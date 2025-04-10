В России на сайтах знакомств для безопасности женщин нужно создавать пометки в профилях мужчин с непогашенной судимостью за опасные преступления. Как рассказала RTVI депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди»), эту просьбу она и ее коллега Ярослав Самылин адресовали главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Копия обращения есть в распоряжении нашей редакции.

«Мы направили запрос в МВД с предложением проработать механизм, который позволит онлайн-платформам для знакомств предупреждать пользователей, если их собеседник имеет непогашенную судимость по тяжелым статьям — таким как изнасилование, побои, убийство, мошенничество», — сказала Горячева.

Депутат подчеркнула, что речь идет только о непогашенных судимостях, а сама система, по ее словам, в этой ситуации «должна работать в автоматическом и защищенном режиме, без раскрытия персональных данных администраторам и владельцам платформ».

«К сожалению, в ряде случаев люди становятся жертвами насилия после знакомства в интернете. Часто они не знают, что человек, с которым они начали общение, уже был осужден за подобные преступления», — сказала Горячева.

В данном случае речь «не про контроль, а про право на безопасность и информированность», подчеркнула депутат: «Своевременное предупреждение может уберечь от беды».

«Мы также понимаем, что не все осужденные — опасные. Именно поэтому обсуждается возможность сделать такие предупреждения временными — например, на 1—3 года, если речь не о тяжких преступлениях. Это разумная мера предосторожности, которая может помочь спасти здоровье и жизнь», — пояснила Горячева.

Что говорит статистика

В обращении к главе МВД Горячева и Самылин приводят статистику, связанную с использованием онлайн-сервисов для знакомств:

55% молодых пользователей «сталкивались с различными негативными инцидентами при общении»,

13% получали угрозы физической расправы или изнасилования,

5% становились объектами реального насилия или агрессии при личной встрече после интернет-знакомства.

По данным за 2022 год, на которые ссылаются депутаты, в России было выявлено более 158 тыс. правонарушений, связанных с домашним насилием, большая часть из которых — побои. Кроме того, авторы обращения привели конкретные примеры, когда россиянки пострадали от насилия со стороны интернет-знакомых, о судимости которых не знали.

Как сделать онлайн-знакомства более безопасными

По мнению Горячевой и Самылина, одной из мер защиты может стать автоматическое уведомление пользователей о том, что их собеседник имеет судимость за изнасилование, кражу, мошенничество, убийство или домашнее насилие (ст. 112, 115, 116.1, 117, 119, 131, 134, 158, 159 УК РФ или по статье 6.1.1 КоАП РФ).

Депутаты попросили Колокольцева инициировать обсуждение этой идеи с Минцифры и проработку вопроса о:

создании в структуре МВД закрытого спецреестра лиц с непогашенными судимостями за насильственные преступления в отношении супругов, партнеров, сожителей и иных членов семьи, где будут указаны имя, фото, номер статьи, срок наказания и статус судимости (погашена/не погашена),

создании механизма технологической интеграции этого реестра с онлайн-платформами знакомств.

Авторы обращения предлагают создать защищенный программный интерфейс, через который сервисы онлайн-знакомств будут сверять данные пользователей с реестром — в том числе с помощью распознавания лиц и других цифровых идентификаторов.

Таким образом, пользователи смогут получать автоматическое предупреждение, если начнут общаться с ранее судимыми гражданами, но персональные данные этих граждан не будут раскрываться (а значит, требования закона о защите персональной информации останутся соблюдены).