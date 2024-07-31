Первая землеподобная экзопланета с условиями, пригодными для жизни, может быть обнаружена астрономами в ближайшие 40 лет. При этом еще раньше, возможно, простейшая жизнь будет обнаружена на телах Солнечной системы — Европе или Энцеладе. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев в специальном интервью RTVI.

«Я думаю, что за время нашей жизни, в ближайшие условно 40 лет, мы найдем такие объекты, которые движутся вокруг близлежащих звезд в нашем ближайшем окружении, на которых будут найдены условия, которые совместимы с жизнью. Это совершенно новая ступень в астрономии, которая позволяет нам говорить о жизни не только на нашей маленькой планете, очень красивой, Земле, но и, в общем-то, в ближайшем космосе», — считает Турышев.

По словам эксперта, обнаружение такой экзопланеты может произойти в нашем ближайшем окружении — у звезд на расстоянии 10-15 световых лет от Солнца. По словам Турышева на настоящий момент мы уже знаем более 10 тыс. экзопланет, а в ближайшие 10-15 лет их число достигнет 100 тыс.

При этом еще раньше, с помощью автоматических миссий простейшая жизнь может быть обнаружена на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна — Европе или Энцеладе. «Особенно мне нравится Энцелад, у которого аппарат Cassini обнаружил гейзеры, которые вырываются с поверхности огромного океана, который покрыт льдом. То есть на Энцеладе присутствует вода, она находится под огромной толщей льда, в этом льде есть трещины. Грубо говоря,там мы найдем, наверное, органическую жизнь. Это произойдет, потому что там теплый океан, а где есть теплая вода, возможна жизнь».

Ранее Турышев ранее рассказал RTVI, что другие цивилизации, знающие о существовании человечества, могут светить на Землю сфокусированными лучами лазера, используя свои звезды, как линзы. При этом такие сигналы очень просто поймать при помощи уже существующих земных технологий.