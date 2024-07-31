В NASA недавно был принят специальный протокол на случай возможного обнаружения жизни за пределами Земли. Об этом ведущий научный сотрудник лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев сообщил в специальном интервью RTVI.

«Этот протокол возник недавно, буквально, наверное, года 4 назад, и это было связано с тем, что мы находимся в преддверии, наверное, открытия жизни пока в Солнечной системе. Я имею в виду «жизнь» в большом смысле: когда будут найдены одноклеточные микроорганизмы, возможно, какие-то бактерии на том же Марсе, на Европе, на Энцеладе», — рассказал Турышев.

По его словам, протокол принят, чтобы нужным образом об открытии сообщить, исключить присутствие шумов в измерениях, подтвердить, что сигнал действительно соответствует тому интересному явлению, о котором планируется рассказать.

«Это требуется перепроверить, нужно быть полностью уверенными, чтобы исключить возможность ошибок. Желательно посмотреть различными инструментами на этот объект, или, скажем, взять пробу грунта. Самое идеальное, конечно, — привезти пробу грунта условно, с Марса, Энцелада или с Европы на Землю, провести исследование в лабораторных условиях. Но это будет очень сложно сделать. Мы до сих пор пытаемся привезти пробы грунта с Марса, а чтобы привезти пробы воды или льда с поверхности Энцелада или Европы — об этом сейчас думать тяжело, потому что это очень дорогой и громоздкий проект, — пояснил Турышев.

«Поэтому мы должны доверять нашим инструментам, которые будут находиться на борту космических аппаратов, чтобы исключить возможность ошибок. Это сложно, потому что мы не находимся на том объекте, мы реально не смотрим с микроскопом на воду или на признаки жизни — и мы должны доверять нашим инструментам. Стало быть, нужно четко поставить задачу, что мы хотим исследовать, четко понимать, какого типа инструменты мы должны туда отправить, и нужно затем исключить возможность ошибок», — рассказал ученый.

Ранее Турышев ранее рассказал RTVI, что другие цивилизации, знающие о существовании человечества, могут светить на Землю сфокусированными лучами лазера, используя свои звезды, как линзы. При этом такие сигналы очень просто поймать при помощи уже существующих земных технологий.