В субботу, 28 апреля, в Тбилиси прошла крупная акция против закона «О прозрачности иностранного влияния». Как указывает телеграм-канал Paper Kartuli, в анонсе мероприятия в Facebook* отметились более 12 тыс. человек. По данным Mapchecking.com, в акции протеста приняли участие от 80 тыс. до 100 тыс. человек.

Акция протеста прошла накануне митинга в поддержку законопроекта об «иноагентах», запланированного правящей партией «Грузинская мечта» на 29 апреля. В преддверии этого мероприятия территорию у здания парламента на проспекте Руставели огородили и возвели там сцену.

Участники акции протеста вышли на улицы с флагами Грузии, Евросоюза и транспарантами против закона об иноагентах. Несколько тысяч демонстрантов устроили марш от площади Первой Республики до парламента, здание которого обошли по кругу.

Демонстранты скандировали: «Нет российскому закону», «Да Европе», «Позор» и др. Проекция с аналогичными лозунгами была выведена на здание парламента.

Протестующие пытались пройти на сцену, установленную для митинга в поддержку правящей партии, отмечает телеграм-канал Tbilisi life. Полиция их не пустила, после чего начались столкновения.

К зданию парламента прибыл спецназ, который почти со всех сторон окружил протестующих. На месте проведения митинга были замечены водометы.

Как пишет Paper Kartuli, у одного из правоохранителей протестующие отобрали часть металлического ограждения, установленного на территории перед зданием. Из-за попыток прорвать оцепление сотрудники полиции применили спецсредства в отношении протестующих, передает Rustavi 2. По данным Mtavari TV, был распылен слезоточивый газ — в результате несколько человек пострадали. В частности, медицинская помощь понадобилась оператору TV Pirveli Нико Кокая.

В ходе столкновений с полицией также пострадала журналистка телеканала «Имеди» Лана Погосова — ее госпитализировали. Канал рассказал, что их сотрудница попала в давку перед зданием парламента, когда участники пытались прорвать ограждения.

Помимо применения слезоточивого газа, на протестной акции произошли задержания. В частности, был задержан бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили. Издание Publika со ссылкой на МВД сообщает, что его задержали по административной статье за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции.

Телеграм-канал Tbilisi life опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания Петриашвили. Как отмечается в публикации, толпа полицейских «засосала» мужчину внутрь.

МВД Грузии заявило, что акция приняла «насильственный характер».

«Участники акции словесно и физически противостоят правоохранителям. Несмотря на многочисленные обращения правоохранителей, участники митинга неоднократно пытались прорваться через полицейский кордон», — говорится в сообщении ведомства.

Мэрия Тбилиси назвала акцию «несанкционированной» и призвала протестующих «воздержаться от провокаций и дать организаторам мероприятия, запланированного на 29 апреля, возможность провести работы». Речь идет о митинге в поддержку закона об «иноагентах», организованного правящей партией. В сообщении мэрии говорится, что из-за масштабности мероприятия подготовка к нему должна была начаться за три дня.

«Есть предупреждение, что с 27 по 30 апреля “Грузинская мечта” заняла территорию вокруг парламента, где установила площадку, экраны и различное оборудование. <…> Соответственно, сбор участников митинга, находящихся сейчас возле парламента, несанкционированный», — говорится в сообщении администрации грузинской столицы.

Около 2:30 по местному времени (1:30 мск) 29 апреля протестующие начали расходиться. Телеграм-канал Paper Kartuli указывал, что больше всего людей к этому моменту было на улице Чичинадзе. Вскоре спецназ снял оцепление у здания парламента.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе сообщил, что акция прошла мирно, однако организаторы приняли попытку провокации, призывая протестующих прорваться через ограждения на сцену. «Они специально организовали эту провокацию, чтобы как-то сорвать завтрашнюю акцию. Это невозможно сделать, но, по крайней мере, была попытка это сделать», — считает он.

Кроме того, Мдинарадзе прокомментировал численность участников демонстрации. По его словам, если на акции против закона «об иноагентах» действительно было «более 160 тыс. человек», то на митинг «Грузинской мечты» придут «более миллиона» участников.

Грузинский законопроект об «иноагентах»

В середине апреля парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах. 29 апреля комитет парламента по юридическим вопросам приступил к обсуждению документа во втором чтении, пишет Tbilisi life.

Грузинский законопроект об иноагентах предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны будут пройти обязательную регистрацию, а если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф. Минюст получит право начать в их отношении расследование.

Оппозиция выступает против утверждения документа и считает, что из-за него Грузия будет отдаляться от Евросоюза. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что намерена воспользоваться правом вето в отношении документа.

Это уже вторая попытка утвердить законопроект об иноагентах в Грузии. Впервые инициативу пытались принять в 2023 году, однако документ был отозван под давлением противников его принятия. Они считают, что законопроект копирует принятый в России закон об иностранных агентах. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, представляющий «Грузинскую мечту», это отрицает и утверждает, что закон не предусматривает каких-либо карательных мер.

О том, что грузинский законопроект не связан с Россией, говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал подобные инициативы «нормальной практикой» государств, которые «делают все, чтобы обезопасить себя от влияния извне — от иностранного влияния на внутреннюю политику».

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