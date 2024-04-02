Группировка «ИГИЛ-Хорасан»* — афганский «филиал» ИГИЛ*, взявшей на себя ответственность за теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», была создана «англосаксами» — США и их союзниками. Такое мнение в специальном интервью RTVI высказал директор Второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

«Это враждебная России международная террористическая организация, которая создавалась англосаксами, по моему глубокому убеждению. Оно основано не только на фантазии, а на опыте наблюдения за повадками англосаксонских разведслужб. Они финансировали, они создавали, они затачивали эту организацию, прежде всего, против [государств] Центральной Азии как союзников России», — заявил Замир Кабулов.

Он отметил, что в рядах ИГИЛ* на севере Афганистана было очень много выходцев из Центральной Азии, в том числе Узбекистана и Таджикистана, а также из российских мусульманских регионов.

Кабулов добавил, что игиловцы* также «работают против» Ирана и Китая — их союзниками выступают уйгурские сепаратисты из «Исламского движения Восточного Туркестана»*.

Дипломат говорит, что сами боевики называют себя просто ИГИЛ*, «без всякого «Хорасана»*». «То, что называют «ИГИЛ-Хорасан»*, — это американская придумка, отсебятина», — настаивает спецпредставитель президента России по Афганистану.

«ИГИЛ* — это международная террористическая организация сетевого типа. У нее, насколько мне, по крайней мере, известно, нет какого-то структурного центра, откуда раздавались бы, посылались бы указания, приказы. Они во всех странах — и здесь, и в Африке, и на Ближнем Востоке — действуют автономно каждый в своем районе», — сказал Кабулов.

По его словам, игиловцы* появились в Афганистане и «начали расти как грибы после дождя» более 10 лет назад, «когда там большой массой стояли американские и другие натовские войска». При этом американцы «всячески умаляли эту угрозу» по сравнению с «Аль-Каидой»*, утверждает Кабулов.

«Как мне объяснил доверительно, по-свойски бывший мой коллега, американский спецпредставитель [по Афганистану] Залмай Халилзад: «Понимаешь, мужик, мы вторглись в Афганистан под лозунгом уничтожения «Аль-Каиды»*, которая напала на нас в Нью-Йорке»», — рассказывает Кабулов.

Появившись в Афганистане, ИГИЛ* «бросило вызов» движению «Талибан»*, которое тогда было вооруженной оппозицией, отметил Кабулов. ИГИЛ* — «глобальные джихадисты», «Талибан»* — исламисты-националисты, пояснил дипломат. Поэтому игиловцы* считали, что талибы* «предали идею глобального джихада» и «должны либо перевоспитаться, либо быть уничтожены».

При этом сами талибы* рассказывали Кабулову о столкновениях с ИГИЛ*.

«Они рассказывали мне конкретные случаи в Афганистане, когда у них начинались боевые столкновения с игиловцами*, и они их прижимали и готовы были уничтожить, когда в это время появлялись американские вертолеты (правда, при этом использовались вертолеты российского производства Ми-17, наши Ми-8, если коротко), забирали этих игиловцев* и увозили. Несколько случаев [было], об этом мы публично рассказывали общественности», — сказал Кабулов.

Дипломат утверждает, что в этом вопросе талибам* «можно доверять» в этом вопросе.

По словам Кабулова, талибы* по-прежнему воюют против афганского крыла ИГИЛ*. «На момент бегства американцев мы оценивали боевую мощь ИГИЛ* по всему Афганистану — от 10 до 12 тысяч, сейчас их примерно 4-5 тысяч. Это оценочное суждение, поскольку очень много есть спящих ячеек», — сказал собеседник RTVI.

При этом талибам* приходится сложно в их борьбе с ИГИЛ*, признает Кабулов. «Бежавшие американцы и заодно с ними натовцы ввели в отношении талибов* санкции, украли у них национальные авуары и всячески сокращают потенциал для ведения контртеррора в Афганистане, — об этом надо задуматься. Значит, кто-то не заинтересован, чтобы талибы* успешно подавили окончательно афганское крыло ИГИЛ*», — утверждает дипломат.

Откуда взялась и чем известна группировка «ИГ-Хорасан»*, она же — «Вилаят Хорасан»*, читайте в материале RTVI.

* Организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена