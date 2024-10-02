Спортивный обозреватель Сергей Вильчинский умер в возрасте 57 лет, сообщила «Московская правда», в которой он публиковался. Предположительно он покончил с собой в реабилитационном центре в подмосковной Малаховке, пишет «Московский комсомолец». Вильчинский болел и действительно проходил там обследование, рассказал RTVI его коллега, спортивный журналист Владимир Сабадаш.

Вильчинского не стало утром 1 октября, уточняет «Московская правда». По данным «МК», мужчину нашли мертвым в его номере в реабилитационном центре. Характер травм позволил предположить самоубийство, говорится в публикации с уточнением о том, что журналист недавно перенес «серьезный приступ». Он не дожил две недели до своего 58-летия.

В редакции «Московской правды» Вильчинского назвали «мастером спортивного репортажа». Также о его смерти написал портал «Российский стадион», где работал журналист.

Как рассказал RTVI коллега Вильчинского из «Московской правды» Владимир Сабадаш, у репортера остались жена и молодая дочь, которая «пошла по его стопам, пишет про хоккей». О причине смерти собеседник RTVI говорить отказался.

«Где состоится прощание, мне еще не сообщили. Да, Сергей болел, проходил обследование в лечебно-реабилитационном центре в Малаховке, ему там помогали», — сказал Саабдаш.

По его словам, Вильчинский был «профессионал с большой буквы» и «работал до последнего». Он отдавал предпочтение хоккею, но одинаково хорошо разбирался и в футболе, в этих видах спорта знал людей «от тренеров до руководителей и от руководителей до самого последнего массажиста», часто бывал в регионах, рассказал Сабадаш.