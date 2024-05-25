Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае и повредили его, сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Он назвал поврежденный объект «ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами» и заявил, что «заказчиком грандиозного преступления» являются США.

«С учетом глубочайшей вовлеченности Вашингтона в этот вооруженный конфликт и американского тотального контроля за военным планированием Киева версию о том, что США не знают об украинских планах нанесения ударов по системе противоракетной обороны России, можно отбросить», — написал Рогозин.

РЛС «Воронеж» в Армавире была поставлена на боевое дежурство в 2013 году. На ее открытии президент России Владимир Путин заявил , что эта станция «способна засечь даже самую малозаметную цель, в доли секунды обнаружить пуски ракет разных типов за сотни и даже за тысячи километров от границ России».

«Воронеж-ДМ» — радиолокационная стационарная станция большой дальности, предназначенная для обнаружения баллистических и крылатых ракет, космических и аэродинамических объектов. Дальность ее работы — до 6 тыс. км по горизонту и до 8 тыс. км по вертикали. Она способна одновременно контролировать до 500 объектов.

Он считает, что Россия «стоит не на пороге, а уже на краю», за которым может начаться «необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав, если не остановить противника», поэтому «Вашингтону придется ответить за это» нападение на «Воронеж-ДМ».

Ранее об атаке на РЛС «Воронеж-ДМ» сообщали телеграм-каналы и украинские СМИ. Телеграм-канал Astra писал, что атака на радиотехнический центр произошла 23 мая в поселке Глубокий Краснодарского края. После атаки возник пожар, о пострадавших неизвестно.

Издание УНИАН со ссылкой на видеозапись «очевидца» утверждало, что РЛС якобы была атакована двумя дронами, которые «последовательно врезались в каждое из зданий управления».

По данным телеграм-канала «Военный осведомитель», «противник осуществил прямой удар по компоненту российской ядерной безопасности».

Военкор Юрий Котенок написал, что «противник принялся расшатывать стратегическую безопасность России». По его словам, повреждение этого объекта — «это вызов со стороны Штатов и Лондона». «Пришла пора ронять их БПЛА над Черным морем», — заключил Котенок.

Военкор Сергей Колясников заявил, что в ответ «Россия имеет все основания для применения как минимум тактического ядерного оружия».

Телеграм-канал «Сварщики» пишет: «По факту, удар нанесен по одному из объектов нашей ядерной безопасности. Надеемся, ответ за это будет как минимум равноценным».

Автор телеграм-канала «Русский инженер» задается вопросом о том, что может произойти, если дроны долетят до ангара с грунтовой установкой межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». «МБР на боевом дежурстве, с ядерной боеголовкой, не бронирована, и в ней несколько десятков тонн твердого топлива, которое при поражении извне может даже сдетонировать, с разрушением и дроблением плутониевой начинки СБЧ (специальной боевой части)», — предупредил он.