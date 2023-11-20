Врач-уролог столичной клиники «МЕДСИ», кандидат медицинских наук Екатерина Коршунова решила защитить докторскую и заключила договор с профессиональным писателем научных работ Евгенией Малинович. В процессе у заказчика возникли претензии к исполнительнице, и разочарованный уролог потребовала через суд компенсации. Коршунова представила отрицательный отзыв на работу Малинович за подписью своего научного консультанта из медакадемии Управления делами президента, и в итоге ее иск был частично удовлетворен. За судебным процессом наблюдал корреспондент RTVI, который поговорил с экспертом о моральной и практической стороне дела.

В чем суть дела

В сентябре 2022 года Коршунова заключила договор с Малинович, в котором та обязалась «разработать и представить макет докторской диссертационной работы» на тему «Урологические проявления болезни Паркинсона».

Стоимость услуг составляла 550 тыс. рублей, заказчиком была внесена предоплата в размере 200 тыс. рублей, указано в материалах дела. 31 января 2023 года Малинович сообщила заказчице, что ее муж серьезно пострадал в аварии и в сложившихся обстоятельствах она не сможет выполнить работу над всей диссертацией, а сделает лишь первую главу — обзор литературы. Стороны пришли к согласию, и Малинович вернула Коршуновой 62500 рублей.

В феврале 2023 года Коршунова попросила внести правки в текст литобзора, она также утверждает, что еще до этого сообщила исполнительнице о смены темы работы — болезнь Паркинсона в ней менялась на паркинсонизм.

Паркинсонизм — более общий термин, который описывает определенные симптомы пациента, у которого может быть как болезнь Паркинсона, так и вторичные неврологические симптомы, вызванные иными факторами, например, приемом некоторых лекарств, развитием других патологических процессов.

Первый вариант главы был представлен заказчице 11 февраля 2023 года. Как утверждает Коршунова, правки не были внесены в текст, тема не раскрыта и качество работы ее не удовлетворило.

В итоге Коршунова, ссылаясь на Закон о защите прав потребителей, подала иск к Малинович, который стал рассматриваться Савеловским районным судом с апреля 2023 года. Сумма претензий на ноябрь составила 1,75 млн рублей, куда вошли моральный ущерб, неустойка, штраф, затраты на лекарства и услуги тренера, говорится в материалах дела.

«Устная договоренность с моей бывшей клиенткой была о написании докторской диссертации на тему, связанную с болезнью Паркинсона. Но для безопасности клиентки в договоре прописано «макет докторской диссертации». На первом этапе я подготовила аннотацию, введение и теоретическую обзорную главу докторской диссертации на 93 страницы, которая, в последствии, не понравилась клиентке и была мной откорректирована, что также не понравилось доктору, — рассказала RTVI Малинович. — По характеру замечаний к работе сложилось впечатление, что доктор требует не макет докторской диссертации, а чистовой вариант, который она может показать своему научному консультанту. При этом, в суде она ссылалась все-таки на макет докторской, как прописано в договоре».

В течение полугода прошло семь судебных заседаний, в которых стороны подкрепляли свою позицию различными документами и экспертизами. Так, Коршунова предоставила отрицательную рецензию на литобзор, данную научным консультантом работы, завкафедрой урологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента Сергеем Даренковым. В свою очередь, сторона ответчика заявила, что печать на рецензии не действительна.

Малинович предоставила суду положительные отзывы на литобзор от лингвиста и других специалистов, а также подала против Коршуновой встречный иск, требуя взыскать с нее стоимость работ по созданию «макета» и понесенные юридические издержки — всего 412 тыс. рублей.

«Последние два заседания они (сторона ответчика) требовали подписать мировое соглашение на их кабальных условиях. Все это сопровождалось неприличным поведением и откровенными угрозами», — заявила RTVI адвокат Коршуновой Мария Бараненкова.

16 ноября суд рассмотрел оба иска по существу, на заседании Малинович заявила, что о смене темы узнала уже после работы над первой главой, а ее адвокат назвала поведение Коршуновой «потребительским терроризмом». В ходе судебного заседания стороны не пришли к согласию по поводу сроков действия договора.

Отвечая на вопрос, чем обоснована столь большая сумма искового требования, адвокат Коршуновой Мария Бараненкова заявила, что «действиями уважаемого ответчика причинены убытки, не выполнена работа, в связи с чем мы вынуждены обратиться к другому лицу и нести те же затраты».

Бараненкова, ссылаясь на пункты договора, заявила, что права на результаты работы принадлежат заказчику, передача результатов работы третьей стороне не может осуществляться без согласования с заказчиком. «В нарушение данного условия сторона ответчика по всему миру разнесла те сведения, которые предоставляла моя доверитель», — заявила адвокат. «Моя работа приобщена только в суд, ее видел только мой адвокат и больше никто. Я работу, выполненную для Коршуновой, не отправляла никому», — парировала Малинович.

Наконец, сама ответчица, приводя свои доводы, сослалась на постановление правительства «О порядке присуждения ученых степеней», в котором говорится, что «Диссертация должна быть написана автором самостоятельно».

В итоге судья решила удовлетворить иск уролога Коршуновой к Малинович частично, и взыскать с нее 374 тыс., а в удовлетворении встречного иска — отказать.

Что известно об докторе Коршуновой

Как указано на сайте клиники «МЕДСИ», Коршунова является специалистом клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне и ведет амбулаторный прием пациентов с неврологическими заболеваниями и нарушениями мочеиспускания и эрекции.

Также Коршунова является действующим сотрудником Научного центра неврологии, что подтвердили RTVI в организации. «Является автором 40 печатных работ, в том числе монографий. Член Европейского, Российского и Московского обществ урологии», — говорится на странице Коршуновой на сайте центра.

«Коршунова Е. С. является квалифицированным специалистом, отличается аналитическим складом ума, имеет склонность к научной работе, в которой проявляет самостоятельность и независимость мышления», — написано на странице врача на сайте Школы по нейроурологии.

В Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента RTVI рассказали, что Коршунова там преподавала до недавнего времени . «Коршунова не работает у нас уже месяца два или три. У нас образовательной учреждение, у нас она работала не врачом, а преподавателем на кафедре», — сообщили в академии.

Рынок диссертаций: комментарий эксперта

«Изготовление «научных текстов» на заказ — давно не секрет. В России в основном это — изготовление диссертаций. Деньги за это платят не маленькие, но всякому, кто реально занимался научными исследованиями, очевидно, что оплата никак не соответствует затратам на выполнение реальной научной работы. А затратам на написание — соответствует», — считает вице-президент Общества специалистов доказательной медицины, профессор Высшей школы экономики Василий Власов.

«Цена складывается на рынке, и рынок учитывает многое такое, что не очевидно. Например, вводит правительство для университетов финансовое поощрение за достижение привлекательного ранга в рейтинге. Университет вводит поощрение сотрудникам за публикации. У сотрудников появляются средства на покупку соавторства в статьях. Эти затраты окупаются получением выплат от университета. Такая подлая практика довольно распространена».

По словам эксперта, можно было бы надеяться, что доктор Коршунова потеряет доверие руководителей организаций, в которых она работает, и к ней не пойдут лечиться платежеспособные больные. «Но надежда на это слабая. У диссертаций свой рынок и свои ценности, отношения с заказчиками. В медицине ученая степень нужна для того, чтобы стать руководителем отделения, клиники, чтобы официально и неофициально получать больше денег с больных. Поэтому спрос выше, халтуры больше, и, поскольку халтуры больше, требования к диссертациям низкие. Например, в биологии, химии, обзор литературы в диссертации — самостоятельная важная часть исследования. А в медицинских диссертациях списанные обзоры литературы встречаются так часто, что «Диссернет» даже не пишет по таким случаям заявлений о лишении ученой степени. Да и бессмысленно это. Члены диссертационных советов и экспертных советов ВАК глаза выкатывают от удивления, когда слышат о необходимости оригинального обзора литературы. Очень многие списывают обзоры», — полагает Власов.

«В случае доктора Коршуновой и подрядчицы Малинович не видно ничего оригинального. Суд, поскольку ему решать моральные вопросы не пристало, оценивает отношения заказчика и подрядчика по закону о защите прав потребителей. То, что обе дамы вступили в сговор, зафиксированный на бумаге, для обмана государственного органа — ВАКа, и обмана не состоялось только потому, что по мере реализации замысла сговорившиеся поссорились, судью не заинтересовало. ВАК, как известно, орган специфический. Она даже не обижается, когда ее обманывают, и вполне благожелательно относится к обманщикам», — продолжает эксперт.

«С пациентов же — какой спрос. При болезни, при нужде нет сил и времени искать информацию про то, какую диссертацию защитила врач Коршунова. И суд, и дело хорошо отражают печальную ситуацию с научными квалификациями в нашем обществе», — подытожил Власов.