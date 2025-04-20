Стремительный рост популярности дубайского шоколада, наблюдаемый с лета 2024 года, привел к дефициту фисташек. Financial Times (FT) пишет, что стоимость «зеленых орехов» подскочила на треть.

Стоимость ядер фисташек за год увеличилась с $7,65 до $10,3 за фунт, сообщил ореховый трейдер CG Hacking.

«На данный момент мир фисташек практически исчерпан», — заявил представитель компании.

Ведущий экспортер фисташек — США. Как отмечает FT, в прошлом году в стране был неудачный урожай, поэтому запасы орехов сокращались уже тогда. Страдали и производители шоколада: из-за высокого уровня урожая оставалось меньше дешевых ядер без скорлупы, которые обычно продаются в качестве ингредиентов для сладостей и других продуктов питания.

«Когда появился дубайский шоколад, и [шоколатье] стали скупать все зерна, которые попадались им в руки… это привело к дефициту во всем остальном мире», — пояснил представитель CG Hacking Джайлз Хакинг.

Второй по величине производитель фисташек — Иран. За последние полгода страна экспортировала в ОАЭ на 40% больше фисташек, чем за 12 месяцев до этого, отмечается в статистике таможенной службы республики.

Нынешний дефицит фисташек последовал за низким спросом на них в 2023 году, рассказал FT член правления иранской ассоциации производителей фисташек Бехруз Агах. В тот период предложение превысило интерес покупателей, что привело к падению цен.

На фоне переизбытка фисташек на рынке появились побочные продукты, в том числе фисташковое масло и паста. Они применяются в различных продуктах на основе фисташек.

«Это произошло примерно в то же время, когда был запущен дубайский шоколад и постепенно стал вирусным по всему миру», — отметил Агах.

Вместе с тем производители шоколада жалуются, что не могут произвести достаточное количество батончиков с кремовой начинкой. Британский производитель Prestat Group Чарльз Жандро заявил, что дубайский шоколад «появился словно из ниоткуда» и теперь его можно найти «на каждом углу».

«Никто к этому не был готов», — сказал собеседник издания, описывая свои трудности с приобретением измельченного ближневосточного теста (катаифи), которое используется для приготовления крема.

Десерт с зеленой фисташковой начинкой, который в России прозвали «дубайским шоколадом», стал популярным в соцсетях в августе 2024 года. Его придумала британка египетского происхождения Сара Хамуда, живущая в Дубае. Она начала продавать дубайский шоколад под кондитерским брендом FIX. Впоследствии он в том или ином виде появился на рынках России и других стран мира.

Исполнительный директор швейцарской шоколадной компании Läderach заявил FT, что поражен спросом на дубайский шоколад.

«Мы запустили их несколько месяцев назад, и спрос на них не прекращается, он просто зашкаливает», — сказал он.

В то же время шоколад от бренда FIX можно купить только в ОАЭ — компания выставляет его на продажу всего на два часа в день.