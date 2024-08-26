После задержания Павла Дурова во Франции свою поддержку основателю соцсети VK и Telegram выразили Илон Маск и Такер Карлсон, а в российском сегменте сети распространился хэштег #FREEDUROV («Свободу Дурову»). В частности, этот хэштег опубликовали в своих блогах телеведушая Анастасия Ивлеева и певец Прохор Шаляпин. Как на уголовное преследование Дурова отреагировали звезды российского шоу-бизнеса — в материале RTVI.

Вы знаете, мне кажется, это абсолютная провокация. Давайте рассуждать в такой логике о ситуации — человека знает весь мир, ему спрятаться негде, убежать некуда, он как на витрине. Зачем его закрывать, если можно пригласить на разговор? Закрывать человека, который создал социальную сеть — это не только атака на свободу слова, это атака просто на принципы человеческого права, на право вообще иметь какую-то свою бизнес-модель.

Дуров создал сумасшедший мессенджер, инструмент, которым пользуется действительно весь мир. И у разных спецслужб есть какие-то вопросы — но видно же, что он не глупый парень. Если у вас есть вопросы, вы вступите с ним в диалог, в переговоры.

Понятно, что добровольно никто не хочет отдавать какие-то коды, пароли — это как банковская тайна. Понятно, что идет атака исключительно по этому поводу. У меня другой мысли на этот счет нету. Либо это, скажем так, рейдерский захват социальной сети для того, чтобы управлять и не дать возможность управлять другому, так как он не интегрирован в некие структуры, либо это просто вопиющая ситуация, какое-то самодурство, по-другому назвать нельзя.

Человек получает гражданство ОАЭ, гражданство Франции. Значит, у него есть какая-то модель в голове. Да, человек приезжает, по сути, на еще одну родину. Но у него же есть французский паспорт, как я понял — зачем вы человеку дали гражданство, если вы его собираетесь закрывать?

Сегодня это обсуждает весь мир и не может понять, что происходит. Куда ни придешь — везде звучит фамилия Дуров. Взяли, продлили задержание на 48 часов. Окей, запретите ему выезд из страны, например, — зачем вы его в каталажку суете? Зачем всех надо сразу в клетку совать? Он что, птица, что ли, которая куда-то может улететь? Из этой жизни в этом мире никуда не улетишь, никуда не спрячешься.

Зачем бизнесмена сажать, если можно с ним договориться? Поэтому он и бизнесмен — с бизнесменами надо договариваться.

Безусловно, мы гордимся тем, что наш русский парень сделал Telegram. Я горжусь, что наш соотечественник Сергей Брин сделал Google и стал мировой знаменитостью. Да, он живет в Америке, так сложились обстоятельства. Советский Союз не очень ценил своих людей и не вкладывал деньги в человека. Если бы СССР не развалился, а мы бы берегли людей, то и Google сегодня, наверное, был русским.

Естественно, мы должны беречь наших граждан и делать всё, чтобы им было комфортно, не мешать им быть богатыми, не кошмарить никого, понимаете? Так же и в мире происходит — мы ведь быстро всё копируем. Подобные вещи вызывают естественную тревогу. Мы же всегда ориентировались на Францию как на свободолюбивую страну, самую свободолюбивую страну, где всё время выходят, бастуют. Где же тогда эта свобода? Мы должны сегодня говорить об этом, мы должны бороться за Павла Дурова и таких, как он, вне зависимости от страны принадлежности.

Когда Советский Союз развалился, и нам в девяностые сказали, что суд определяет вину человека, что до суда человека не надо лишать свободы и жизни — мне нравилось, что мы хотели этому подражать. Сейчас вообще все правила нарушены.

Мы были шокированы, когда узнали об аресте Дурова. Мы не друзья, не товарищи, но мы знакомы. Мы виделись с ним однажды в Лондоне, и мы им восхищаемся. Мы же гордимся нашими великими писателями, почему мы не должны гордиться такими нашими созидателям, как Дуров, как Брин и многие другие? Это, безусловно, вызывает гордость.

Мог ли Дуров специально полететь в Париж, чтобы сдаться? Возможно. Это одна из версий, которой придерживаются несколько близких к нему людей.

Гораздо сильнее европейского преследования он опасался преследования США. Там его тоже не очень любят, там очень хотят его задержания и экстрадиции (официально никаких ордеров нет, но это вопрос пары минут при желании), там конфликт между ним и американскими властями тянется несколько лет — стоит вспомнить только то, как они вынудили закрыть его блокчейн-платформу TON, остановив выпуск токенов Gram. Да и сотрудничать со спецслужбами по ключам шифрования он отказался.

Так что теперь? Первое: как гражданин Франции, он может рассчитывать на то, что из своей же страны экстрадиции в США не будет (вот из другого какого-нибудь государства Европы, объяви его американцы в международный розыск, могла бы быть при определенных условиях).

Второе: дальше будет суд, соглашение или небольшой срок, может быть, даже просто деньгами (большими) отделается. Ну и сотрудничеством в той или иной форме. И вот после решения по делу во Франции кто ему еще что-то предъявит в ЕС? Кто отправит в США? Один-то раз он за свои «преступления» уже заплатил, да еще где — на родине.

Конечно, никому не захочется сидеть безвылазно в Дубае в пекло и жару, круглый год выбирать страны, где не схватят спецслужбы, и ездить куда-нибудь типа Баку. Так себе свобода.

И эта версия полностью объясняет две вещи: а) зачем ему была нужна это публичность, Такер и все другие активности в последнее время и после долгих лет молчания; б) зачем полетел в Париж. Выглядит как план. Вначале заявить, что тебя преследуют, потом самому прилететь судиться и благодаря этому добиться того, что весь ЕС станет безрисковой зоной.

Мы общаемся [с Павлом Дуровым], но достаточно редко, не как супердрузья. Просто поддерживаем общение иногда. Но он не писал, что он в тюрьме, я почитаю новости. Я с ним его работу не обсуждаю. Мне кажется, у всех бизнесменов, успешных людей, могут быть какие-то проблемы. Возможно, какое-то недоразумение. Я знаю его как хорошего, порядочного человека. В дела его я даже не лезу и не знаю, что там может произойти. Везде может произойти все, что угодно.

Первая мысль — это какая-то ошибка, ведь Дуров олицетворял те ценности, которые восхваляла в себе Европа.

Объявление Павла в розыск так, чтобы об этом не было известно вплоть до его приземления во Франции, очевидно вызывает вопросы о справедливости и прозрачности происходящего. А этот арест — не просто ошибка, а показатель того, как далеко могут зайти политические игры, которые подрывают базовые принципы свободы и защиты прав человека.

Люди мирового масштаба требуют отпустить Павла Дурова. Все русскоязычное сообщество в недоумении от происходящего. Слишком много несостыковок.

А главный вопрос остается без ответа: как так получилось, что страна, которая так яро борется за права человека, арестовывает главного борца за свободу слова?

Франция поступила странно. Они же такие за свободу всего на свете, а тут неожиданно нарушили одну из главных статей — свобода слова. Но! Я так же опасаюсь Telegram, помимо кучи всего полезного, именно тут продают наркоту, распространяют порно (детское в том числе), разводят на деньги мошенники и организовывают всякого рода теракты. Но опять же! При чем тут Дуров? Он создатель сети! Он лично этим не занимается.

Теперь еще более понятно, что гражданство других стран никого не спасет. Все равно он — русский для них. И это для них — главное. Обидно, что так произошло. И трагично, что такой хороший проект, как Telegram, по которому наши чиновники разговаривают, потому что там их невозможно прослушать, теперь для нас будет потерян. У нас этого инструмента не будет, потому что, я думаю, его дожмут там, в тюрьме. И он расскажет все, что знает.

Паш, родной. Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя всегда помнят, ждут и любят.

Меня, кстати, тоже однажды в аэропорту задержали. В Саратове) За курение в неположенном месте. Я тогда подумала, что суровая красотка — полицейский идет ко мне фотографироваться. Мысль мелькнула: слишком суровое лицо для селфи. А она показывает на табличку сзади. Я оборачиваюсь, а там огромный знак [о запрете курения]. Меня, кстати, фотографировали, но в отделении и одну. Может Дуров тоже подумал, что его поклонники идут за автографом, а тут такое.