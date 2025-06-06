Президент США Дональд Трамп открыто поругался в соцсетях со своим бывшим соратником Илоном Маском. Миллиардер накануне резко раскритиковал бюджетный законопроект американского лидера, на что Трамп сообщил о своем «большом разочаровании в Илоне». Маск в ответ сказал, что без него республиканец проиграл бы президентские выборы, а затем и вовсе заявил, что Трамп якобы фигурирует в досье финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговле людьми. Что про конфликт главы Белого дома с богатейшим человеком в мире пишут в американской прессе — в подборке RTVI.

Reuters:

Броманс Трампа и Маска перерос в потасовку из-за контрактов и импичмента. Трамп и Маск — политические бойцы, склонные использовать социальные сети для нападок на своих предполагаемых врагов, многие наблюдатели предсказывали их размолвку.

Затянувшаяся вражда между ними может затруднить республиканцам сохранение контроля над Конгрессом на промежуточных выборах в следующем году.

The Washington Post:

Альянс между президентом Дональдом Трампом и Илоном Маском эффектно рухнул, самая яркая дружба в мире превратилась во взаимный публичный троллинг.

Публичный скандал стал одновременно и невероятным зрелищем, и шагом с потенциальными последствиями для правительства, которым Трамп и Маск какое-то время, казалось, управляли совместно.

Даже когда Маск конфликтовал с другими высокопоставленными чиновниками в администрации Трампа, его отношения с президентом казались прочными, несмотря на его усилия по сокращению расходов, которые не достигли поставленных целей, и широкое общественное неодобрение роли миллиардера в Белом доме.

Bloomberg:

Ожесточенная перепалка между Маском и Трампом стала ярким примером размолвки двух мужчин, которые месяцами работали вместе над реформированием федерального правительства.

The New York Times:

Наконец, этот момент настал, и он оказался именно таким подлым, мстительным, личным, мелочным, театральным, ребячливым, грязным и публичным, каким многие его и ожидали. Наступила битва титанов.

Обычно, когда у Трампа случается крупная, грязная ссора на публике, это происходит с тем, кто в нем нуждается, кто живет в страхе перед первостепенным вызовом или каким-то крахом. Но сейчас он поссорился с человеком, у которого есть рычаги влияния на него — политические и финансовые, а возможно, даже и эмоциональные.

Внезапный сбой положил конец почти годовому партнерству, в течение которого Маск помог Трампу вернуться в Белый дом и стал одним из главных советников президента. Разрыв отношений президента и самого богатого человека в мире перевернул одну из самых важных тенденций, определявших второй срок Трампа.

Теперь они оба рискуют многим. Маск, потративший около $275 млн на помощь Трампу на выборах 2024 года, обещал выделить $100 млн до промежуточных выборов 2026 года — средства, которые еще не были предоставлены и теперь находятся под большим вопросом. Трампу же теперь ему придется бороться с гневом союзника, ставшего врагом, который, похоже, полон решимости подорвать его позиции.

CNN:

Несколько знакомых с происходящим за кулисами человек, отчаянно звонивших друг другу и пытавшихся утихомирить разгорающуюся вражду, назвали это переломным моментом, опасаясь, что после громких обвинений Маска в адрес Трампа по поводу так называемых «досье Эпштейна» пути назад уже не будет.

Если раньше Трамп и Маск спорили в основном о политике, то теперь они перешли на личности.

Чиновники в Западном крыле провели большую часть четверга, приклеившись к своим телефонам, наблюдая за битвой между ними в социальных сетях X и Truth Social. Несколько помощников переписывались в групповых чатах, сравнивая происходящее с разводом и комментируя, что они ожидали, что это произойдет, но не так скоро.

«Я думал, может быть, в августе», — сказал один из них CNN.

Fox News:

Законодатели Палаты представителей от Республиканской партии обвиняют Илона Маска в том, что он зашел «слишком далеко» из-за своего предположения, что президент Дональд Трамп «засветился в досье Эпштейна».

NBC News:

Может быть, броманс и завершился, но республиканцы опасаются, что обостряющаяся вражда между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском может продолжиться, оставляя за собой сопутствующий ущерб в течение недель, месяцев или даже лет.

USA Today:

Политический советник Трампа и бывший помощник Белого дома Стив Бэннон предложил президенту депортировать Маска обратно в его родную Южную Африку.

Politico:

Помощники Белого дома, которые пытались убедить Трампа умерить свою публичную критику в адрес Маска во избежание эскалации, запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером и генеральным директором Tesla, чтобы договориться о мире.

New York Post:

Настроенные против Трампа пользователи социальных сетей насмешливо обнимают Маска на фоне вражды с президентом: «Добро пожаловать в сопротивление».

ABC News:

По данным двух источников, автомобиль Tesla, который президент Трамп купил в знак поддержки Илона Маска, все еще находится на территории Белого дома.