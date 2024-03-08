Посольство США и МИД Британии призвали своих граждан, находящихся в России, избегать массовых мероприятий 8 и 9 марта из-за угроз атак экстремистов. Такая рекомендация появилась на англоязычной версии сайта — на русскоязычной подобного предупреждения нет. Российские спикеры усомнились в необходимости воспринимать всерьез сообщения об угрозе терактов.

Что заявили США и Британия

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов», — говорится в пресс-релизе посольства США в России.

Кроме того, дипмиссия посоветовала американским гражданам следить за новостями в СМИ и «быть внимательными к своему окружению».

В то же время Госдеп США повысил уровень опасности поездок в Россию до максимального — четвертого. Дипломаты оценивают вероятность терактов в стране в ближайшие 48 часов как «неминуемую» (imminent), выражая таким образом уверенность в достоверности этой информации. Для сравнения, в середине февраля 2022 года американское посольство оценивало возможность начала военных действий на Украине как «вероятно неминуемую» (could be imminent).

Предупреждение об угрозах атак экстремистов в России 8 и 9 марта также опубликовал МИД Великобритании, ссылаясь на заявление американского посольства. Британское ведомство призвало своих граждан воздержаться от «любых поездок» в Россию или рассмотреть возможность покинуть страну.

«Ваша туристическая страховка может быть признана недействительной, если вы отправитесь в путешествие вопреки рекомендациям», — говорится в пресс-релизе на сайте министерства.

В пятницу, 8 марта, в Москве проводятся мероприятия, посвященные Международному женскому дню, который объявлен нерабочим. В связи с праздником россиян ожидают длинные выходные — с 8 по 10 марта.

Реакция России

Российский МИД и Кремль пока не комментировали заявления диппредставительств США и Великобритании.

На публикации с предостережениями из-за угрозы терактов отреагировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она назвала заявления «скоординированными».

«Недорогие «партнеры»! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет — то это пособничество», — написала она в своем телеграм-канале.

«От кого предупреждают в посольстве США, от патриотически настроенных россиян или от своих подопечных — украинских диверсантов, действительно, непонятно», — написал телеграм-канал WarGonzo военкора Семена Пегова.

Журналист Кирилл Шулика убежден, что заявление посольства США в Москве стало ответом на вызов американского посла в МИД России из-за поддержки деятельности нежелательных организаций.

«Такая довольно примитивная, но проверенная годами дипломатическая игра. Ведь МИД пригрозил высылкой дипломатов, а тут асимметричный ответ», — написал он в своем телеграм-канале.

Остальные публикации по этой теме Шулика назвал сопутствующей «волной». «Ведь предупреждающие ничем совершенно не рискуют, даже репутацией, ибо лучше перебдеть. Да и не забывайте, что выборы уже через неделю ровно», — отметил он.

7 марта МИД России вызвал посла США Линн Трейси, где ей сообщили о признании нежелательными на территории страны трех американских НКО — «Культурные перспективы»*, «Институт международного образования»* и «Американские советы по международному образованию»* — и вручили ноту с требованием прекратить содействие их деятельности. По версии российского внешнеполитического ведомства, организации «при поддержке посольства» реализуют «программы и проекты антироссийской направленности, имеющие целью рекрутирование «агентов влияния» под прикрытием образовательных и культурных обменов». Посольство США охарактеризовало ситуацию как «печальную иллюстрацию стремления Кремля изолировать народ своей страны» и «новый виток в борьбе российского правительства с давно существующими и вполне обычными обменными программами между людьми».

В четверг, 7 марта, МИД Германии ужесточил рекомендации по поездкам в Россию — ведомство «настоятельно» не рекомендует своим гражданам отправляться в страну. Немецкое внешнеполитическое ведомство связало такое предостережение с риском «произвольного ареста», а также возможными атаками беспилотников, в том числе на Москву. Также в МИД ФРГ не исключили атак на общественный транспорт, в том числе на поезда.

Комментируя обновленную рекомендацию Берлина, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила RTVI, что власти Германии опасаются нелестных выводов своих граждан о немецких политиках в случае их приезда в Россию.

*признаны в России нежелательными организациями