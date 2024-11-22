Минфин США 21 ноября включил Газпромбанк, который обслуживал экспорт российского газа, в санкционные списки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за попыткой помешать поставкам топлива в Европу последуют «ответные меры», пишет «Газета.ru». Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака и эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказали RTVI, что будет с расчетами за российский газ и картами UnionPay за рубежом.

Как изменятся расчеты за газ

Несмотря на то, что включение Газпромбанка в перечень блокирующих санкций (SDN-список) произошло в русле очередного витка эскалации в конце 2024 года, такой сценарий можно было ожидать еще весной 2022 года, заявил Андрей Бархота.

«Очевидно, что банк готовился к ситуации включения в блокирующие санкции. В чем это выражалось? В первую очередь — минимизации остатков на корреспондентских счетах, в том числе валютных активов, валютных пассивов, которые могли бы потенциально тоже стать локацией для рисков», — отметил он.

Помимо этого, банк, по словам экономиста, также пытался диверсифицировать свою бизнес-модель, перенося часть бизнеса на малый, средний и розничный бизнес. Собеседник RTVI добавил, что с точки зрения уже введенных санкций можно ожидать снижения активов и комиссионных доходов от транзакций крупнейших корпоративных клиентов, в первую очередь — экспортеров.

«Те расчеты за природный газ, за сжиженный природный газ, которые банк осуществлял в последние периоды, давали определенный объем транзакций, определенный оборот и комиссионный доход. Но все-таки это не ядро банка, я его отношу максимально к 15% от объема бизнеса», — отметил Бархота.

Николай Кульбака, в свою очередь, отметил, что внесение Газпромбанка в санкционные списки приведет к тому, что издержки для всех агентов увеличатся «в огромной степени».

«Газ не перестанет продаваться, но вырастут сроки доставки и получения денег. То есть, это приведет к росту дополнительных издержек и дополнительных проблем», — отметил он.

Говоря о возможных путях ухода от санкций, эксперт выразил уверенность в том, что официально они будут оставаться закрытыми от внешних наблюдателей.

«Скорее всего, это будут пути через вторые-третьи страны и это будет очень долго. Эти схемы не будут очевидными, которые можно показать. Эти пути никто не будет видеть, поскольку если это произойдет, то их сразу будут перекрывать по возможности», — считает он.

Что будет с картами UnionPay

Новые санкции приведут к ограничению работы карт Газпромбанка с платежной системой UnionPay, прогнозирует Кульбака.

«Собственно, мы это уже проходили по другим банкам, поэтому я думаю, что это вполне реальная ситуация. Тем более, что Газпромбанк дал рекомендацию снять наличные всем пользователям», — сказал он.

Бархота уточнил, что Газпромбанк готовился к внесению в черный список, потому что уже в 2023 году некоторые нейтральные и недружественные страны начали ограничивать работу его карт с UnionPay. Например, невозможно было осуществить покупку выше определенной суммы, пояснил он.

По его мнению, такого рода ограничения будут «амортизированы отчасти тем, что они наблюдались и раньше, и тем, что количество клиентов не так велико». По оценке экономиста, у Газпромбанка где-то 50-100 тыс. клиентов с картами UnionPay.

«Часто спрашивают: “А как это повлияет на крупнейших корпоративных клиентов, которые являются ядром бизнеса Газпромбанка?” Я думаю, что никак не повлияет, потому что у большинства таких крупнейших корпоративных клиентов, так называемых “голубых фишек”, есть целый пул синдикат-банков, куда входят другие крупнейшие системообразующие кредитные организации, которые раньше были в этом SDN-списке», — добавил Бархота.

В сложившейся ситуации наиболее вероятным сценарием является отказ европейских банков работать с картами Газпромбанка из опасений, связанных со вторичными санкциями, отметил Кульбака.

«Надо готовиться, конечно, предусматривать такой драматический сценарий, когда это все будет ограничено более решительно, но здесь, конечно, ситуация очень динамична, она меняется. То, что функционально сейчас, может, действительно, быть резко ограничено в будущем», — уточнил Бархота.

По его словам, ввиду чувствительности карт к юрисдикции, их функциональный диапазон будет определяться тем, в чьей юрисдикции находятся процессинговые центры и POS-терминалы, вне зависимости от «дружественного» или «недружественного» статуса самой страны.