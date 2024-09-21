Предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар дала большое интервью французской газете Le Parisien «впервые после ареста своего бывшего партнера — русского Марка Цукерберга». Газета подчеркивает, что до сих пор Болгар ни разу так откровенно и подробно не делилась деталями своей личной жизни. Самое важное и интересное из ее ответов — в материале RTVI.

По словам Болгар, Дурову свойственна «привычка скрывать информацию о себе», поэтому «он никогда не говорил ни о ком из своих детей».

«У Павла Дурова есть еще двое детей, родившихся до нашего знакомства, и я узнала об их существовании из СМИ в 2014 году. Я попросила у него объяснений, а он рекомендовал мне не верить тому, что пишут в газетах. Потом я увидела, что есть доказательства существования этих детей. А потом он просто признал, что это правда», — говорит Болгар.

Она утверждает, что знала о донорстве спермы Дурова. Но публичное объявление об оплодотворении сотни женщин этой спермой Ирина считает реакцией на свое интервью Forbes, в котором она подтвердила, что Дуров является отцом трех ее детей. «Люди начали спрашивать меня, являюсь ли я одной из этой сотни женщин. Целью было посеять сомнения», — считает Болгар.

«Меня впечатлил его публичный имидж»

Женщина рассказала Le Parisien, что они с Дуровым познакомились в 2012 году, а их старшая дочь родилась через год.

«В первые дни наших отношений меня впечатлил его публичный имидж, он казался тем спутником, о котором я всегда мечтала. Я была счастлива создать с ним семью. Мы планировали завести четырех или пятерых детей», — вспоминает она.

По ее словам, их с Павлом отношения не были секретом. «О них знали наши семьи, друзья и коллеги. Но я не хотела, чтобы меня узнавали на улице. В России Павла Дурова знают все, его фотографировали каждый раз, когда он выходил из дома. Я этого не хотела», — утверждает Болгар.

Она называет Дурова «совершенно особенным человеком», но, очевидно, не в качестве комплимента.

«Например, я никогда не встречалась с его отцом, хотя он познакомил меня со своей матерью. Мне это показалось странным, особенно после того, как у нас родились дети. Он [отец Дурова] известный писатель, очень интересный ученый, но дети его не знают, и я не знаю почему. С другой стороны, я много раз встречалась с Николаем [братом Павла, сооснователем Telegram]», — рассказала Ирина.

В то время, вспоминает она, Дуров как раз продал созданную им социальную сеть «ВКонтакте» и был полностью поглощен созданием Telegram. «Мы часами обсуждали его будущий бизнес и какое название ему дать. Он хотел, чтобы это было международное слово, понятное как можно большему количеству людей. Telegram показался самым подходящим, очень понятным, всем было понятно», — говорит Болгар.

Женщина заявила Le Parisien, что в 2013 и 2014 годах у Дурова были «проблемы с российскими властями», однако это не помешало им с детьми оставаться в стране еще несколько лет, и она «никогда не чувствовала там угрозы».

«Он отказался жениться»

По словам Болгар, находясь в отношениях с Дуровым она имела равный с ним доступ к «семейному состоянию» и не сталкивалась ни с какими проблемами в расходах.

«Я могла снимать роскошные апартаменты, когда мне было удобно, мы летали на частных самолетах. Но он отказался жениться. Он пообещал мне создать компанию во имя детей, чтобы обеспечить их будущее и купить дом. Мы несколько лет искали недвижимость в Европе, в том числе выставленное на продажу поместье за ​​100 млн евро недалеко от Парижа, но этого так и не произошло», — поделилась она.

Ранее в интервью российскому журналу StarHit Ирина Болгар объясняла нежелание Дурова вступить с ней в законный брак тем, что он якобы опасался проблем с разделом имущества при возможном разводе.

В 2017 году Дуров, Болгар и их дети покинули Россию. В качестве причины отъезда Ирина называет стремление бизнесмена перебраться в страну с более благоприятным налоговым режимом. Однако в итоге они оказались в разных местах.

«Мы хотели переехать вместе, но на тот момент (сейчас ситуация изменилась) в ОАЭ не было возможности получить вид на жительство для детей, рожденных вне брака. Я не могла последовать за ним. Поэтому мы решили, что я и дети будем жить то в Латвии, то в Швейцарии. Но мы провели много времени, путешествуя по Дубаю», — поясняет Болгар.

«Он был опьянен успехом»

За десять лет, пока длились их отношения, Дуров «стал более высокомерным, более психологически жестоким», утверждает Ирина. По ее словам, это стало особенно ощутимо в 2021 году, когда Павел получил гражданство Франции и ОАЭ, а Telegram «начал резко расти и стоить миллиарды».

«Он был опьянен своим успехом. Потом он практически исчез из нашей жизни. Он даже больше не поздравлял детей с днем рождения», — заявила Болгар.

Тем не менее, продолжила она, в 2022 году Дуров «сделал все», чтобы вынудить ее с детьми переехать в Дубай, — в частности, лишил их содержания и отказался подписывать бумаги для продления ВНЖ в Швейцарии.

«Его целью было заставить меня против моей воли приехать в государство, где мои права не будут защищены так, как в Европе. В Эмиратах родительские права над детьми имеет только отец. У меня была работа в Швейцарии, налаженная жизнь. Я сказала ему, что не продаюсь. Тогда он сказал, что разрывает со мной отношения», — поясняет Болгар.

«Я была в шоке»

24 августа 2024 года, когда Дурова вместе с его спутницей — криптокоучем Юлией Вавиловой — задержали в парижском аэропорту Ле Бурже при выходе из частного самолета, у Ирины Болгар был день рождения. Она говорит, что отмечала праздник с детьми в Барселоне и не следила за новостями, поэтому об аресте узнала только вечером. «Я была в шоке от неожиданности», — признается женщина.

Болгар считает, что Дуров не имел конкретного намерения дать преступникам возможность использовать Telegram как средство коммуникации, но возлагает на него ответственность за «отсутствие модерации» и не принятые «превентивные меры против незаконной деятельности».

«Он стал вести себя неадекватно»

За последнее время Болгар подала к Дурову два судебных иска — о лишении родительских прав и выплате алиментов. Свои действия она объясняет стремлением защитить детей. По данным СМИ, в исковом заявлении на единоличную опеку Болгар обвинила Дурова в физическом насилии над младшим сыном. Сама она сообщала, что иск был удовлетворен.

Из слов Ирины следует, что даже в период их отношений Дуров не слишком интересовался детьми — «видел их, когда хотел, на час-два, а не целый день», а при совместном проживании «предпочитал, чтобы они оставались в своих комнатах». Со временем он стал вести себя «неадекватно», утверждает Болгар.

«Мне нельзя вдаваться в подробности, поскольку это предмет текущего расследования. Но могу сказать, что я чувствовала, что мои дети больше не в безопасности. Для меня было трудным решением преследовать [в суде] человека, который более десяти лет был моим партнером и отцом трех моих детей. Я взялась за эго, когда поняла, что у меня нет другого способа защитить детей», — заявила женщина.

По ее словам, дети «в порядке»: после расставания Болгар с Дуровым они якобы спрашивали, куда он делся, но «прошло почти два года, и они перестали задавать вопросы, почти забыли, что у них есть отец».

* Деятельность Meta по реализации соцсети Instagram в России признана экстремистской и запрещена