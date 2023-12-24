Актер театра и кино Алексей Черных, снимавшийся в сериале «Глухарь», умер 23 декабря на 44-м году жизни от инфаркта. Об этом сообщила пресс-служба московского театра Et Cetera, назвав Черных «необыкновенно талантливым артистом».

«Он работал в нашем театре, сыграл самые разные роли, сыграл так ярко, так талантливо, что все его работы мы помним до сих пор», — говорится в сообщении.

В какой-то момент Черных уехал жить на Алтай, стал проводником, водил путешественников по горам; он «очаровывал людей, к нему приезжали снова и снова».

«Он умер в Москве от инфаркта. Несколько дней назад мы с ним долго разговаривали, Леша рассказывал о том, что хочет сыграть героя Достоевского, что пишет сам инсценировку. И тайно все стали мечтать, а вдруг вернется в театр и сделает спектакль у нас», — отметили в театре.

Там назвали актера «необыкновенно талантливым артистом и человеком сложной душевной жизни», добавив, что «его внутренний мир был огромным, в нем была мудрость, не свойственная его поколению».

«Алексей Черных был один из самых талантливых артистов. Я возлагал на него большие надежды», — отметил художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин.

Калягин признался, что задумался о возможности возвращения актера в театр, когда тот ранее в декабре пришел на прощание с актрисой Татьяной Владимировой.

«Но случилась эта трагедия. Страшная, несправедливая, чудовищная. Леша был так молод. Нет слов, чтобы выразить свою боль. Светлая ему память. Мои самые искренние соболезнования его родным и близким», — добавил Калягин.

Алексей Черных родился 26 апреля 1980 года. В 2003 году окончил Школу-студию МХАТ. Известен по участию в сериалах «Глухарь» и «Ищейка».