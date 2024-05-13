Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов премии «Ника» за 2022 и 2023 годы. Рекордсменом по количеству упоминаний стал фильм Сергея Урсуляка «Праведник» (12 категорий). RTVI публикует список номинантов премии.

Лучший игровой фильм

«1993», реж. Александр Велединский

«Вызов», реж. Клим Шипенко

«За нас с вами», реж. Андрей Смирнов «Праведник», реж. Сергея Урсуляк

«Снегирь», реж. Борис Хлебников

«Чувства Анны», реж. Анна Меликян

Лучшая режиссерская работа

Александр Велединский — «1993»

Андрей Смирнов — «За нас с вами»

Сергей Урсуляк — «Праведник»

Борис Хлебников — «Снегирь»

Лучшая сценарная работа

Александр Велединский — «1993»

Сергей Ильин, Игорь Рыбин — «Страсти по Матвею»

Геннадий Островский — «Праведник»

Андрей Смирнов — «За нас с вами»

Лучшая мужская роль

Юра Борисов — «Кентавр», реж. Кирилл Кемниц

Александр Робак — «Снегирь», реж. Борис Хлебников

Андрей Смоляков — «За нас с вами», реж. Андрей Смирнов

Александр Яценко —«Праведник», реж. Сергей Урсуляк

Лучшая женская роль

Екатерина Вилкова — «1993», реж. Александр Велединский

Анна Михалкова — «Чувства Анны», реж. Анна Меликян

Юлия Пересильд — «Вызов», реж. Клим Шипенко

Юлия Снигирь — «За нас с вами», реж. Андрей Смирнов

Лучшая мужская роль второго плана

Сергей Маковецкий — «Праведник», реж. Сергей Урсуляк

Сергей Пускепалис (посмертно) — «Сердце пармы», реж. Антон Мегердичев

Евгений Ткачук — «Праведник», реж. Сергей Урсуляк

Тимофей Трибунцев — «Снегирь», реж. Борис Хлебников

Леонид Ярмольник — «За нас с вами», реж. Андрей Смирнов

Лучшая женская роль второго плана

Елена Валюшкина — «Последний богатырь: Посланник тьмы», реж. Дмитрий Дьяченко

Юлия Витрук — «Праведник», реж. Сергей Урсуляк

Ольга Лапшина — «Огород», реж. Лариса Садилова

Ирина Розанова — «За нас с вами», реж. Андрей Смирнов

Лучшая музыка к фильму

Эдуард Артемьев (посмертно) — «Нюрнберг», реж. Николай Лебедев

Игорь Вдовин — «Сердце пармы», реж. Антон Мегердичев

Юрий Потеенко — «Хитровка. Знак

четырех», реж. Карен Шахназаров

Василий Тонковидов — «Праведник», реж. Сергей Урсуляк

Лучший неигровой фильм

«Андрей Тарковский. Невозвращение ветра», реж. Анастасия Крапивина

«Балабанов. Колокольня. Реквием», реж. Любовь Аркус

«Выход», реж. Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева

«Киноязык эпохи: Марлен Хуциев», реж. Андрей Истратов

Открытие года

Режиссер Наталия Гугуева — «Туман»

Актриса Мария Золотухина — «Праведник»

Режиссер Сергей Ильин — «Страсти по Матвею»

Актер Макар Хлебников — «Снегирь»

Лучший анимационный фильм

«Белый, белый день», реж. Василий Чирков

«Спать хочется», реж. Игорь Волошин

«Хармс», реж. Светлана Андрианова

«Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков», реж. Ирина Евтеева

Премия «Ника» проводится в России с 1988 года. Однако в 2022 и 2023 годах мероприятие не состоялось. Причины отмены не были озвучены. Дата и место проведения церемонии награждения в 2024 году пока не объявлены.