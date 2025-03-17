С учетом того, что действующее правительство «работало в условиях жуткого ковида, 25 тыс. санкций, в условиях [боевых действий]», то можно считать, что оно «в основном с вызовами справилось». Об этом RTVI заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогам состоявшейся 17 марта встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Несмотря на положительный в целом отзыв о работе кабмина, глава КПРФ продолжает критически его оценивать. «Я бы проводил финансовую другую политику, в том числе и в связи с тем, что Центробанк задрал ставку, но в условиях ***** [СВО] действует. <…> Мы, коммунисты, критикуем его [правительство] каждый день, вы же слышите — по всем позициям», — поделился он.

Однако, подчеркнул Зюганов, нынешняя ситуация требует другого подхода: надо гарантировать победу на СВО, а для этого — «складывать усилия». В пример политик привел позицию, которую занимал Иосиф Сталин в годы Великой Отечественной войны.

«Сталин критиковал всех, а потом, в условиях войны, договорился и с Черчиллем, и Рузвельтом, и даже японцами. Когда Румынию освободили, король Михай согласился с ним против немцев свою армию повернуть, его потом наградили большим орденом!» — напомнил Зюганов.

Он выразил надежду, что правительство «услышало каждое выступление» на встрече с депутатами, отметив скрупулезный подход премьера, который «знает реально ответ практически по любому вопросу». По его словам, Мишустин в ходе встречи отвечал, «не копаясь в бумажках», все «подробно комментировал» и «подключал к этому своих заместителей-министров». В результате, по мнению политика, получился «вполне полноценный диалог, который продолжался около двух часов».

«Считаю, что встреча была абсолютно продуктивна. Была проявлена озабоченность о том, что надо выполнять цели, которые поставил президент. И чтобы темпы [экономики] были выше мировых, и что надо сделать все, чтобы страна не нищала, а народ не вымирал, и максимально сбалансировать все отрасли производства», — заявил Зюганов.

Кроме того, по его словам, они вдвоем с Мишустиным обсудили «стратегию на будущее» и «вопросы обеспечения и поддержки ребят, которые достойно и мужественно сражаются на фронте, их семей и всех, кто в этом прежде всего в этом нуждается, то есть дети».

Особым пунктом повестки встречи он назвал проблему Арктики, которая, по его словам, «для нас стоит очень остро» в свете нескрываемого интереса президента США Дональда Трампа к этому региону.

«И, надо отдать должное, [президент России Владимир] Путин со своей командой давно это почувствовал. У нас уже 41 ледокол, у американцев — один. Они 6-7 штук заказали, но это еще надо построить, освоить. Но Трамп прекрасно понимает, что это главная кладовая мира. И за последнее время он уже заявил: Гренландия будет наша, и нагнем Канаду. Тогда 40% шельфа Арктики будет им принадлежать, вот там будут большие споры и раздоры. Поэтому нам надо усиливать эту работу [в этом направлении]», — убежден Зюганов.

Лидер КПРФ отметил важность отчетности правительства перед Госдумой, которая носит регулярный характер, благодаря чему кабмин «внимательно прислушивается ко всем предложениям» депутатов. Он подчеркнул, что Коммунистическая партия вносит в эту работу ценный вклад благодаря опоре на советский опыт.

«Наша команда имеет свой бюджет развития, свою программу выхода страны из кризиса, 12 ключевых законов, уникальный опыт народных предприятий. Все это опирается на великую советскую эпоху, когда мы были самые космические, умные, уважаемые и победные. Мы изложили свою точку зрения», — поделился Зюганов.

Лидер коммунистов добавил, что особое внимание на встрече с Мишустиным было уделено науке и образованию. Он еще раз подчеркнул, что разговор «был деловой, перспективный»: «Я думаю, многое будет учтено, по крайней мере, и на том спасибо».