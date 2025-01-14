Актриса Евгения Добровольская, умершая 10 января, была больна раком желудка. Женщина страдала от онкологического заболевания два года, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, в 2023 году Добровольская впервые почувствовала боли в животе, однако к врачам не обратилась, решив лечиться самостоятельно препаратами от расстройства желудка.

Осенью того же года Добровольская начала резко терять вес, у нее появились уплотнения под кожей. В конце 2023 года ее госпитализировали. Обследование показало агрессивную форму онкологии с внутрикожными метастазами, а также метастазами в мозг.

В 2024-м актриса прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь продолжала прогрессировать и к концу года состояние актрисы ухудшилось.

«В конце ноября у нее был курс клеточной иммунотерапии. Ближе к декабрю вновь наблюдалась отрицательная динамика и нарастание слабости. Состояние перешло в тяжелую форму, передвигаться без посторонней помощи Добровольская уже не могла — потребовалась очередная госпитализация», — пишет Mash.

Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет. Церемония прощания с актрисой прошла днем 14 января в МХТ им. Чехова, где она служила при жизни.

Среди тех, кто пришел проститься с Добровольской,— Константин Хабенский, Игорь Золотовицкий, Сергей Гармаш, Игорь Верник, Юлия Пересильд, Ирина Пегова, Павел Табаков и другие.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.