Актриса Евгения Добровольская, умершая 10 января, была больна раком желудка. Женщина страдала от онкологического заболевания два года, сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, в 2023 году Добровольская впервые почувствовала боли в животе, однако к врачам не обратилась, решив лечиться самостоятельно препаратами от расстройства желудка.
Осенью того же года Добровольская начала резко терять вес, у нее появились уплотнения под кожей. В конце 2023 года ее госпитализировали. Обследование показало агрессивную форму онкологии с внутрикожными метастазами, а также метастазами в мозг.
В 2024-м актриса прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь продолжала прогрессировать и к концу года состояние актрисы ухудшилось.
«В конце ноября у нее был курс клеточной иммунотерапии. Ближе к декабрю вновь наблюдалась отрицательная динамика и нарастание слабости. Состояние перешло в тяжелую форму, передвигаться без посторонней помощи Добровольская уже не могла — потребовалась очередная госпитализация», — пишет Mash.
Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет. Церемония прощания с актрисой прошла днем 14 января в МХТ им. Чехова, где она служила при жизни.
Среди тех, кто пришел проститься с Добровольской,— Константин Хабенский, Игорь Золотовицкий, Сергей Гармаш, Игорь Верник, Юлия Пересильд, Ирина Пегова, Павел Табаков и другие.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
Евгения Добровольская играла в МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством Олега Табакова, театре-студии «Современник-2», а с 1991 года служила в МХТ имени Чехова. За время карьеры в театре она сыграла роли в спектаклях «Чайка» Чехова, «Кабала святош» Булгакова, «Горе от ума» Грибоедова и других.
Добровольская также снялась во множестве советских и российских кино- и телепроектов, в числе которых ленты «Механическая сюита», «Клетка для канареек», «Кризис среднего возраста», «32 декабря», «Пока не выпал снег», «Ирония судьбы. Продолжение», а также сериалы «Королева Марго», «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского», «Участок», «Заколдованный участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Монастырь» и другие.
В 1998 году Добровольской было присвоено звание заслуженной артистки России, в 2005-м — народной артистки.