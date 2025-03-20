В последние годы Бедрос Киркоров тяжело болел — он нередко попадал в больницу, жалуясь на боли в сердце и ногах. 1 сентября 2024 РЕН ТВ сообщал, что Киркоров-старший попал в реанимацию одной из больниц Москвы. Позднее представитель сына певца в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что артист находится в реанимации, но подтвердил его госпитализацию.

Позднее телеграм-канал Mash написал, что 10 сентября Киркорова-старшего выписали из больницы после проверки кардиостимулятора, установленного артисту в 2023 году после того, как ему диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию.

В январе этого года Mash сообщил, что Киркоров-старший вновь оказался в больнице в тяжелом состоянии, поскольку он лечился методами нетрадиционной медицины. По данным канала, Бедрос Киркоров не соблюдал рекомендации врачей после предыдущей госпитализации. Он лечился тибетской медициной, которую ему посоветовала сиделка, — пил травы, делал прогревания, массажи, а также лечился пиявками.

Музыкальная карьера Киркорова-старшего

Бедрос Филиппович Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в семье сапожника. Свою музыкальную карьеру он начал во время службы в армии, где пел в военном ансамбле. После армейской службы артист работал в оперном театре Варны.

В 1966 году окончил отделение музыкальной комедии в московском ГИТИСе, где был одним из первых иностранных студентов. В 1970-х годах выступал как солист Московской областной филармонии. Был авангарде советских артистов, начавших гастролировать с оркестровой фонограммой.

Киркоров исполнял песни на русском, болгарском и итальянском языках, проводил сольные концерты и участвовал в крупных эстрадных программах. В его репертуаре — популярные советские песни, романсы и баллады. За свою карьеру записал около 50 песен на радио, студия грамзаписи «Мелодия» выпустила большой диск из 12 песен и десяти маленьких пластинок.