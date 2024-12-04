Депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил RTVI, что уволил своего помощника, который устроил дебош на самолете, летевшем из Москвы в Читу 3 декабря. По данным Mash, Адам Ислуев «обматерил всех присутствующих, кричал проклятья», ударил бортпроводника, и его передали полиции.

«Прислали видео, где мой помощник допустил неподобающее поведение в самолете. Это действительно помощник, работающий в Забайкальском крае. Я направил в субъект представление об его увольнении, иного варианта здесь не вижу. От себя приношу извинения перед всеми, кому были причинены неудобства», — сообщил Гурулев.

Парламентарий отметил, что у него большая команда, которая старается помогать избирателям «в разных вопросах, но такие проступки перечеркивают труды и репутацию всего коллектива». Поэтому, добавил Гурулев, подобное «поведение неуместно и непростительно ни для кого».

Как уточняет телеграм-канал, инцидент произошел 3 декабря. По информации Mash, Ислуев был в нетрезвом виде и «угрожал начистить лица», а потом ударил стюарда.

О том, что помощник Гурулева был нетрезв, пишет и издание Chita.ru со ссылкой на очевидца. По данным собеседника, устроившего дебош мужчину сняли с рейса U6-93 Москва — Чита, он «оскорблял и ругался матом, подрался с сотрудниками “Уральских авиалиний”».