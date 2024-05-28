Налоги на доход физлиц и взносы на соцстрахование отнимают у жителей стран-участниц ОЭСР порядка 40% от зарплаты. Это следует из исследования “Налогообложение заработной платы в 2024 году” Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с которым ознакомился RTVI.

Многие из стран ОЭСР используют прогрессивную систему налогообложения. Авторы исследования оперируют средними налоговыми ставками, которые применяют к работникам со средней зарплатой.

В топ-стран по налоговой нагрузке для трудящихся попали Бельгия (39,9%), Литва (37,8%), Германия (37,4%), Дания (35,9%) и Словения (34,2%). Речь идет об одиноких работниках без детей со средней заработной платой, при этом валовая заработная плата работника выражена в долларах США с эквивалентной покупательной способностью, говорится в исследовании.

Суммы, которые российские предприятия платят за сотрудников, сопоставимы с этим уровнем. Так, российский НДФЛ составляет 13%, в то время как на соцвзносы как правило уходит 30%.

Если говорить о семьях с детьми в ОЭСР, то тут другой расклад по налогам и взносам. В топ по суммарному уровню налогообложения семейной пары с двумя детьми с учетом вычетов вошли Бельгия (45%), Германия (40,7%), Франция (40,6%), Финляндия (38,7%) и Швеция (38,3%).

Сравнивать российскую систему налогообложения физлиц с той, что применяют в странах ОЭСР, сложно, поскольку они кардинально разные, отметила Ирина Егорова, руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия».

“Во многих западных странах подоходный налог оплачивает сам работник. И там есть разветвленная возможность получения различных вычетов расходов и тому подобное — то, что может уменьшать и напротив, увеличивать сумму налогов. У нас налоговая система намного проще, поэтому мы видим общий процент и понимаем, что куда идет”, — сказала она.

Ранее в России начали прорабатывать параметры новой налоговой реформы. Нижний порог прогрессивной шкалы НДФЛ предлагают установить на уровне двукратной средней зарплаты по России, которая, по данным Росстата, составляет около 78,4 тысячи рублей. То есть речь идет примерно о 150 000 рублей.