Прокуратура Подмосковья проверит караоке-бар в Люберцах на финансирование ВСУ после обращения «Ветеранов России», сообщает NEWS.RU. Лидер движения Ильдар Резяпов обратил внимание на ситуацию, когда сотрудники отказались пускать в заведение бойца СВО из-за его наград. Он также добавил, что руководство должно извиниться перед военным.

Об инциденте боец СВО Владислав Берляков с позывным Моцарт сообщил изданию 28 января. По словам военного, сперва ему и его спутникам отказали в праве войти из-за того, что они, по словам охранника, были пьяные.

“Я говорю: мы пьяные? Товарищ с работы, я только из дома, ребенка спать уложил и за рулем приехал», — привел свою версию боец.

Затем сотрудник бара заявил, что не пускает компанию из-за того, что мужчина одет в военную форму с наградами. Берлякову якобы сообщили, что на нем «запрещенная в ЕС символика». Боец утверждает, что в тот день надел Георгиевский крест, медали «За боевое отличие» и «Участнику специальной военной операции». Одет он был в тактические брюки и камуфляжную рубашку. Берляков рассказал, что в похожие ситуации попадал раньше и в других заведениях.

«Надеюсь, что компетентные органы услышат подобные вещи не только о тех заведениях, которые уже закрыли, но и тех, что еще не закрыли. И при помощи небезразличных журналистов эти заведения будут озвучены, будут показаны и компетентные органы силовых структур будут реагировать на подобные обращения», — сказал Берляков.

Рассказ бойца возмутил лидера «Ветеранов России». Резяпов заявил, что «СВО идет почти три года, но владельцы или персонал некоторых баров и ресторанов до сих пор заигрывают с Западом, пытаясь, хотя о них никто никогда за рубежом не услышит, унизить российских военных».

В прошлом году в Люберцах произошел подобный случай. 26 февраля хозяйка кофейни выгнала из заведения шумевшего участника СВО и получила штраф в 45 тыс. рублей по административной статье о дискредитации армии. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды»).

«В кофейню зашел боец с фронта, начал вести себя, мягко говоря, не очень. Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение», — рассказала владелица кофейни Strong Coffee Алена в своем блоге.

После поста владелицы кофейни в социальных сетях активисты «Русской общины ZOV» посетили заведение в сопровождении полиции. Они написали на девушку коллективное заявление и добавили, что она размещала на своей странице видео с митингов против СВО. Активисты попросили правоохранительные органы проверить Алену на финансирование ВСУ.