3 октября в 20:24 во всех книжных магазинах России стартуют продажи нового романа Виктора Пелевина «Круть». Роман выпустит издательство «Эксмо», электронная и аудиоверсии будут доступны в «Букмейте», книжном сервисе «Яндекса».

Остросюжетный триллер-детектив продолжает развитие вселенной романа Transhumanism inc., но при этом является самостоятельной историей. В центре сюжета оперативник Маркус Зоргенфрей, которому стирают память после каждого задания. Мир, где имплант-коррекция «Открытого Мозга» превратила женщин в доминантный гендер, находится под угрозой, и его, конечно, нужно спасать главному герою.

Предзаказ книги доступен в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах уже с 17 сентября.

Ранее «Эксмо» поделилось плейлистом писателя, который Пелевин рекомендует прослушать перед прочтением. В него вошли треки бельгийского репера Stromae и «Поющих гитар», а также классическая музыка Чайковского и Баха.

Последний на данный момент роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел в 2023 году, который также рассказывает о приключениях Маркуса Зоргенфрея. По сюжету его отправляют в симуляцию Римской империи, где он должен сражаться в Колизее. Параллельно главный герой должен успеть разоблачить заговор ИИ, стать ситхом и остановить уничтожение человечества.