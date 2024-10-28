Инстасамка (Дарья Зотеева) станет новой солисткой группы «Ленинград». Об этом сообщается в телеграм-канале коллектива.

Сама певица подтвердила информацию и поделилась в соцсетях отрывком из нового трека, который записала вместе с Сергеем Шнуровым. В посте уточняется, что релиз состоится 8 ноября. О совместных турах и выступлениях Инстасамки и «Ленинграда» пока не сообщается.

Группа «Ленинград» была создана Сергеем Шнуровым в 1997 году. В 2008 году она объявила о завершении совместной работы, но уже в 2010 году воссоединилась. За годы существования коллектива сменилось несколько солисток. Юлия Коган пришла в «Ленинград» в 2007 году как бэк-вокалистка, потом получила сольные партии, но покинула группу в 2012 году. Ее сменила Алиса Вокс, чей голос фанаты запомнили по песне «Экспонат» («Лабутены»).

В 2016 году Вокс решила заняться сольной карьерой, а в «Ленинграде» появились сразу две новых участницы — Василиса Старшова и Флорида Чантурия. Старшова покинула проект через год, а Чантурия до сих пор выступает в составе группы.

Для Инстасамки коллаборация с «Ленинградом» не первая, до этого она пела дуэтом с Лолитой «На Титанике». Их запись быстро набрала миллионы прослушиваний на музыкальных стримингах. Также Инстасамка выпускала фиты с K.KRASH, Moneyken, Витей АК, Ганвестом, Пашей Техником и Русланом Тушенцовым.