Филипп Юрьев назначен режиссером сериала «Красная фурия» по комиксам Bubble. Об этом рассказал главный редактор Bubble Comics Роман Котков в программе «Специальное интервью» с Элизой Данте на RTVI.

«Наверное, уже можно сказать. Наш новый режиссер Филипп Юрьев, замечательный и известный», — заявил Роман Котков.

Котков отметил, что сериал сейчас находится в препродакшене, начало съемок ожидается летом. Кто сыграет главные роли, пока не сообщается.

«В „Громе“ мы показывали Петербург, а в „Фурии“ будет Москва, совершенно необычная, интересная, будет очень много экшена, и драмы тоже хватит… Поэтому готовимся представить такую новую главу во вселенной Bubble и активно над этим работаем сейчас», — также рассказал Котков.

Филипп Юрьев — участник Sundance, призёр Венецианского фестиваля, обладатель премии «Ника», широко известен своим фильмом «Китобой».

«Красная фурия» — серия комиксов, выпускавшаяся в России с 2012-го по 2016 год издательством Bubble. За исключением выпусков 12 и 15, придерживалась возрастного рейтинга «16+». Повествует о приключениях профессиональной воровки и акробатки Ники Чайкиной в составе команды Международного агентства контроля.