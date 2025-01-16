Елизавета Лихачева покинет должность гендиректора ГМИИ имени А. С. Пушкина. Она была главой музея с 2023 года, сменив на этой позиции Марину Лошак. Об уходе из Пушкинского музея Лихачева сообщила РБК.

Как сообщает «Коммерсантъ», ее пост займет руководитель Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова. Официально ее представят как нового директора 17 января. О причинах такого кадрового решения не сообщается.

«Да», — ответила Елизавета Лихачева на вопрос RTVI об уходе с должности главы Пушкинского музея. Подробности она комментировать не стала.

Галактионова занимала должность главы РОСИЗО с 2021 года. До этого она возглавляла компанию «Галактика», специализирующуюся на организации театральных фестивалей и кинопродюсировании, а также была советником председателя правления в Фонде Кудрина по поддержке гражданских инициатив.

«Я училась в академии у Ильи Сергеевича Глазунова, это было большое везение в моей жизни. Проучилась год, потом, поступив уже в ГИТИС, пыталась продолжать обучение в Академии живописи, ваяния и зодчества, но, к сожалению, по времени совмещать не удавалось. Однако возможность общения и с Ильей Сергеевичем, и с другими потрясающими педагогами сильно на меня повлияла», — рассказывала Галактионова в интервью The Art Newspaper Russia.

Елизавета Лихачева в программе «Специальное интервью» на RTVI с Екатериной Забродиной ранее поделилась планами на будущее, которое ждет Пушкинский музей. На данный момент музей готовится к переезду, который начнется после строительства музейного городка. Депозитарно-реставрационный и выставочный центр (ДРВЦ), по словам Лихачевой, должны достроить в 2026 году, тогда как остальные корпуса на Волхонке будут готовы, вероятно, не раньше 2030 года.

«Музей постоянно меняется, и эти изменения людьми отслеживаются довольно странно: всем кажется, что музей таким был всегда. Это не так», — отмечала Лихачева.