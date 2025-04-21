Дочь маршала СССР Ивана Конева Наталия Конева рассказала RTVI, что не знает, где находится памятник ее отцу, который был демонтирован в Праге в 2020 году по решению местных властей. В посольстве России в Чехии уточнили, что снесенный монумент отвезли в частное хранилище в предместье столицы, и, вероятно, он до сих пор там. RTVI выяснил все, что известно о судьбе памятника маршалу Коневу на сегодняшний день.

«Где сейчас лежит пражский памятник, на каком складе — я не знаю. <…> Изначально он лежал на каком-то складе в разрозненном виде. Я не знаю всех подробностей. Единственное, к чести чехов, могу сказать, что он, по крайней мере, был демонтирован без издевательств — просто положен на платформу и вывезен», — рассказала Наталия Конева RTVI.

По словам дочери полководца, в сложившихся обстоятельствах она «была бы рада, если бы этот памятник был вывезен в Россию и стоял там где-нибудь, где папа воевал, и это была бы достойная память». При этом семья маршала Конева выступала против того, чтобы демонтированный памятник стал экспонатом в пражском Музее памяти XX столетия. По словам Наталии Ивановны, в любом случае чешская сторона с ней этот вопрос не обсуждала.

«Какие-то решения тогда не обсуждались. Им было сказано, что мы с семьёй выступили с совершенно чёткой позицией. Как старшая из семьи, я стояла именно на этой позиции. Они хотели сделать из этого памятника экспонат так называемого «музея тоталитаризма», который собирались открыть. Я возражала против этого. Но, насколько мне известно, этого так и не произошло», — пояснила RTVI дочь маршала Конева.

Постоянная экспозиция музея, куда пражские власти хотели перенести памятник, действительно пока не создана. Сейчас он существует в виде учреждения, зарегистрированного городским советом Праги, и проводит мероприятия — лекции, семинары, кинофестивали. Однако самого хранилища нет. На портале музея сообщается, что под экспозицию отдадут Пажеский дом в Градчанах , который в настоящее время находится на реконструкции. Открытие уже переносилось, сейчас в планах значится 2026 год, однако «план действий может быть изменен в зависимости от финансовых возможностей».

RTVI обратился за комментарием о судьбе памятника маршалу Коневу, демонтированному почти 5 лет назад, в посольство России в Чехии — там подтвердили, что он пока нигде не выставлен и, судя по всему, по-прежнему находится в частном хранилище, куда его отправили в апреле 2020-го сразу после сноса.

«Его сняли с постамента и поместили в хранилище фирмы «Artex» — этот депозитарий, как писал СМИ, находится в населенном пункт Мешице. Была информация, что его планировали потом поместить на выставку так называемого Музея XX столетия. Но, насколько нам известно, он по-прежнему находится там, в этом хранилище, если ничего не поменялось. К сожалению, информации о том, что с ним дальше будет, у нас нет», — рассказал RTVI пресс-секретарь посольства России в Праге Богдан Василивицкий.

По словам собеседника RTVI, российские дипломаты это хранилище не посещали.

«К сожалению, в каком он состоянии, мы не видели. Насколько я понимаю, хранением занимается эта конкретная фирма. <…> С того момента, как памятник снесли, мы его не видели», — пояснил Богдан Василивицкий.

Также дипломат дал понять, в посольстве считали единственным приемлемым вариантом оставить его в центре Праги.

«Мы до последнего отстаивали возможность, чтобы он оставался там, где должен стоять», — сказал пресс-секретарь посольства, отвечая на вопрос о том, рассматривалась ли возможность разместить монумент на территории дипмиссии или отправить в Россию.

В конце апреля 2020 года в депозитарии побывал репортер чешского издания Aktuálně. Он рассказал, что вместе с другими предметами искусства «за защитными дверями лежит повернутый на спину памятник советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу, <…> он не поврежден и прикрыт полотном», а «в кирпичном здании без окон памятник защищен от ультрафиолетового излучения, технологии поддерживают внутри помещения постоянную температуру и влажность, и соблюдены все противопожарные нормы». Кроме того, депозитарий защищен от взлома.

«В хранилище памятник останется до тех пор, пока его не примет еще не открывшийся Музей ХХ века. Прага-6 официально передала памятник этому музею до 2030 года с возможностью автоматического продления договора. Также Прага-6 будет оплачивать хранение памятника в хранилище до конца текущего года. Это обойдется почти в 12 тысяч крон в месяц», — поясняло тогда издание.

От муниципалитета района Прага-6, куда RTVI обратился за актуальной информацией о судьбе и состоянии монумента, ответа пока не было.

Памятник Ивану Коневу был установлен 9 мая 1980 года на площади Интербригад. Его создателями стали скульптор Зденек Крыбус и архитектор Вратислав Ружичка. Трехметровая бронзовая фигура возвышалась на гранитном постаменте. Полководца изобразили с букетом сирени — так местные жители встречали солдат Красной Армии.

Монумент был демонтирован 3 апреля 2020 года, на фоне пандемии ковида и карантинных мер, по инициативе старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа. Решение, поддержанное большинством районных депутатов, Коларж обосновал тем, что жители Праги-6 «не хотят его тут видеть».

До этого памятник стал регулярно подвергаться актам вандализма (в частности, постамент обливали краской, монумент даже пришлось на время закрыть брезентом), особенно в каждую годовщину ввода советских войск в Чехословакию. Чешские историки настаивают, что визит Ивана Конева в Прагу в мае 1968 года с делегацией советских ветеранов служил подготовкой к операции «Дунай». Семья маршала и российские историки возражают: в архивах нет никаких свидетельств этого.

В 2018 году пражские власти установили на постаменте информационные таблички на трех языках (чешском, русском и английском) — с напоминанием, что «маршал Иван Степанович Конев командовал 1-м Украинским фронтом, соединения которого принимали участие в завершающей битве за Берлин, освободили Северную, Центральную и Восточную Чехию и 9 мая 1945 года первыми вступили в Прагу». При этом они утверждали, что «в 1968 году Конев лично поддержал проведение информационной разведки перед вторжением войск Организации Варшавского договора в Чехословакию», также говорили о его роли в подавлении венгерского восстания осенью 1956-го и «в разрешении Второго берлинского кризиса путем строительства Берлинской стены». Текст был написан местным историком, но его имя не раскрыли из соображений безопасности.

После демонтажа посольство России выразило протест чешскому МИД и обвинило Прагу в нарушении Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. Снос и предшествующие ему события сопровождались громким политико-дипломатическим скандалом, который комментировали на всех уровнях — в том числе тогда президентом Чехии Милошем Земаном (он не поддержал решение властей Праги-6) и пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.