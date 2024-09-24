Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) пресекли попытку захвата исправительной колонии №6 в Нижегородской области. Об этом сообщают телеграм-канал Shot и региональное издание NewsNN со ссылкой на источники.

Как утверждается, несколько осужденных планировали напасть на сотрудников колонии и устроить побег. Задержаны не менее четырех организаторов предполагаемого нападения, пишет Shot. По данным Baza, осужденные были вооружены заточками и ножами.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК), побеге из места лишения свободы (ст. 313 УК) и дезорганизации работы колонии (ст. 321 УК), пишет канал.

Shot опубликовал фотографии нескольких закованных в наручники мужчин, лежащих на полу лицом вниз, а также ножей и мобильного телефона. Официального подтверждения информации о пересеченной попытке захвата колонии не поступало.



В апреле ФСИН сообщала, что сотрудники ИК-6 пресекли попытку доставить в колонию одну из крупнейших за последние годы партий запрещенных предметов. Их обнаружили в баллоне для пропана, который привезли в учреждение после плановой дозаправки. В частности были изъяты 130 мобильных телефонов и комплектующих, 115 сим-карт, 4,5 литра спиртосодержащей жидкости, газовые зажигалки и флеш-карты.

Нижегородская ИК-6 строгого режима находится в поселке Мирный Нижегородской области. Образована в 1931 году. Согласно сайту ФСИН, заключенные колонии занимаются деревообработкой и швейным производством.

Захват СИЗО в Ростове и колонии под Волгоградом

16 июня шестеро вооруженных заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону и удерживали их несколько часов. Осужденные заявили о принадлежности к террористической группировке «Исламское государство»* (ИГ*), требовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

Пятеро участников захвата были убиты в результате спецоперации, выжил лишь один из них — Даниил Камнев. В начале августа его приговорили к 23 годам колонии по делу о подготовке теракта в Кисловодске, в связи с которым он и находился под стражей в ростовском СИЗО.

Через два месяца похожий случай произошел в Волгоградской области, где 23 августа четверо заключенных ИК-19 захватили в заложники нескольких сотрудников колонии и осужденных. Четверо сотрудников ФСИН погибли, захватчиков убили в результате штурма.

* организация признана в России террористической и запрещена