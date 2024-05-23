Силовики пришли с обыском к старшему брату главы Ингушетии, бывшему директору управления федеральной почтовой связи республики Магомед-Баширу Калиматову. Об этом в четверг, 23 мая, сообщают «Известия» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным собеседников, следственные действия проводятся по делу о хищениях из Пенсионного фонда. Обыски прошли в городе Сунжа, пишет издание «Сапа» со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации нет.

В феврале 2023 года ФСБ сообщила о задержании 34 человек по делу о хищениях средств Пенсионного фонда России (ПФР). Обыски проходили по более чем 60 адресам в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда и «Почты России» с 2019 по 2021 год организовали незаконные перерасчеты пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги обналичивались через республиканский филиал «Почты России».

Фигуранты дела фальсифицировали отчеты, указывая в них, что все полученные из ПФР средства выданы пенсионерам в полном объеме. Ущерб бюджету составил более 2 млрд рублей, сообщала спецслужба.

Ингушское издание «Фортанга» утверждало со ссылкой на документ ФСБ, что в преступном сговоре участвовали Магомед-Башир Калиматов и руководитель ингушского отделения ПФР Ислам Сейнароев.

«С подачи этих должностных лиц незаконно начислялись пенсии по 700 тыс. рублей. Деньги же не уходили получателям, а оседали в карманах похитителей», — говорилось в публикации.

Сумма похищенных чиновниками средств, по утверждению «Фортанги», составила около 250 млн рублей.

В октябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Сейнароева и бывшего начальника Сунженского районного узла почтовой связи Хасана Батыжева. Им вменяется участие в организованном преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК).

Источник «Известий» называет Сейнароева руководителем преступной схемы и утверждает, что он скрылся в Дубае. Калиматов якобы «должен был решать вопросы с правоохранительными органами в случае нештатных ситуаций», при этом он «не получил статус даже подозреваемого», утверждает источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ».