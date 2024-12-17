Пресс-служба посольства России в Тунисе сообщила RTVI, что отслеживает ситуацию с 11 россиянами, которые находятся сейчас в известной пытками тюрьме Mornaguia. По данным диппредставительства, самочувствие туристов удовлетворительное, жалоб нет, а задержали их из-за поездки в особо охраняемую приграничную зону.

В посольстве отметили, что российские дипломаты находятся «в постоянном контакте со следственными органами и консульской службой местного внешнеполитического ведомства», а также встретились с представителями местных властей для выяснения ситуации.

«В данный момент граждане нашей страны находятся в тюрьме Mornaguia, в отношении них проводятся следственные действия. Ожидается, что в ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания в отношении задержанных россиян, которое пройдет в закрытом режиме», — рассказали в пресс-службе.

Самочувствие задержанных россиян, по данным посольства, удовлетворительное, жалоб на условия содержания и дискриминацию «высказано не было».

На текущий момент известно, что туристы из России пытались попасть в провинцию Кассерин около границы Туниса с Алжиром, добавили в пресс-службе.

«Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности, с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении Министерства обороны республики. Также в приграничье сохраняется напряженная ситуация в связи с присутствием там террористических ячеек», — сообщили в диппредставительстве.

Как рассказала РИА Новости невеста одного из задержанных туристов, условия содержания в тюрьме Mornaguia «не самые худшие, но далеки от комфортных»: «Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами».

По словам собеседницы агентства, россиянам не предоставили переводчика, что осложняет работу следствия. Всего в Тунисе пять присяжных переводчиков на русский язык и «никто из них не хочет браться за это дело», утверждает девушка.

По ее словам, группа из 11 человек в начале ноября отправилась в небольшое селение Хайдра (около границы с Алжиром), чтобы посетить античные памятники Римской империи. Позднее стало известно, что их задержали. Родственники и близкие задержанных попросили президента страны Каиса Саида с просьбой освободить их.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева рассказала NEWS.ru, что она уже направила коллегам запрос по поводу ситуации с задержанными россиянами.

«В СПЧ есть комиссия по помощи нашим гражданам, которые оказались в сложной ситуации за рубежом. Возглавляет комиссию Кирилл Валериевич Вышинский. Тоже сейчас запросила у него информацию по этому случаю», — сказала правозащитница.