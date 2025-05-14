Японский бренд одежды Uniqlo не вернется в Россию, поскольку глава компании Тадаси Янаи дал обещание этого не делать. Об этом рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик в интервью «Ведомостям», ссылаясь на диалог с предпринимателем.

По словам Репика, Янаи до последнего не хотел уходить с российского рынка, «потому что для него важны его клиенты и его компания». Однако бренд столкнулся с общественным давлением: правые японские экстремисты устраивали перед офисом компании «чуть ли не массовые акции вандализма», утверждает председатель «Деловой России».

«Фактически, его вынудили дать такое обещание. Сейчас он говорит: “Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение. Хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях”», — передает Репик.

Первый магазин Uniqlo открылся в России в 2010 году. В начале 2022 года в стране насчитывалось 50 точек бренда. В марте 2022 года — после начала военной операции на Украине — Uniqlo приостановил работу на российском рынке на неопределенный срок. В том же месяце были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина.

На протяжении года компания сохраняла зарплаты, штат и офис в России, отмечали источники «Ведомостей». Однако в августе 2023 года Uniqlo прекратил бизнес в стране и отказался от аренды помещений для всех своих магазинов. На площадках, которые ранее занимал японский бренд, расположились Lime, Gloria Jeans и другие бренды.