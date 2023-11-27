Скульптор Михаил Боппосов из якутского села Уолба, который на протяжении 12 лет изготавливал к концу декабря символ Нового года из коровьего навоза, ещё не приступал и скорее всего не приступит к работе из-за онкологического заболевания. Об этом RTVI сообщила директор сельского Центра народного творчества Анастасия Боппосова.

«Он ещё не начинал. Сейчас в больнице обследуется. У него сейчас, наверное, заканчивается терапия. Состояние стабильное», — сказала она.

Боппосова также отметила, что администрация принимает участие в оказании скульптору медицинской помощи. Супруга скульптора Зоя рассказывала, что онкология была диагностирована у Михаила летом 2021 года,. Об этом писало издание «Ямал Медиа».

Михаил Боппосов начал лепить навозные скульптуры на Новый год в соответствии с восточным календарем в 2011 году. За 12 лет он вылепил обезьяну, змею, дракона, тройку лошадей, петуха, собачью упряжку, козу, семейство тигров, а также быка с паром из ноздрей, топчущего коронавирус, и двухметрового механизированного зайца, стучавшего лапками по барабану.

«Работа над скульптурой началась в конце ноября. Делал ее вместе с братьями Иваном и Иннокентием. Это 12-й символ года, который я изготовил из навоза. Так что в коллекции теперь все животные из восточного календаря», — говорил Боппосов о скульптуре зайца в беседе с ЯСИА.

Скульптор также признавался, что испытывает нехватку навоза для скульптурных работ, так как из-за проблем со здоровьем перестал вести собственное хозяйство.

Отвечая на вопросы журналистов об отношении к творчеству Боппосова, глава местной администрации Александр Винокуров подчеркивал, считает пример скульптора — вдохновляющим, а его работы — шедеврами.