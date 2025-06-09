Мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении особо крупной взятки на сумму более 180 млн рублей от гендиректора коммерческой фирмы за победу в конкурсе на ремонт городских дорог. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в отношении Логинова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В случае признания виновным ему грозит штраф на сумму до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 15 лет с запретом занимать определенные должности на такой же срок.

По версии следствия, в период с 2018 по 2024 годы Логинов, будучи заместителем первого зама мэра Красноярска и самого градоначальника, получил свыше 180 тысяч рублей деньгами и баней, которую построили на его земельном участке. Взятку, как считают в СК, давал генеральный директор коммерческой организации, а чиновник взамен обеспечил этой фирме победу в конкурсах красноярского «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» на ремонта городских дорог.

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Петренко добавила, что в рамках следствия по уголовному делу состоялись обыски в служебном кабинете Логинова в красноярской администрации, у него дома и в городском дорожном управлении. При этом были изъяты документы, связанные с муниципальными контрактами, за которые мэр предположительно получил взятку.

«Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила представитель СК.

Источник телеграм-канала Kras Mash заявил, что фигурирующая в деле Логинова коммерческая компания — это «ПромСтрой», а в передаче взятки обвиняется ее гендиректор Декард Ханагян. Кроме того, Kras Mash пишет о возможной связи дела с «Асфальтобетонным заводом». По данным канала, показания на красноярского мэра дали Ханагян, бывший советник Логинова Артур Арутюнян и экс-заместитель главы города Алексей Давыдов.

«Вероятно, это новый эпизод в деле о взятке, в котором фигурирует бывший глава управления дорог Евгений Жвакин. По версии следствия, в 2018-2019 году Жвакин получил более 73 млн рублей от Ханагяна через посредника — бывшего вице-мэра Алексея Давыдова», — пишет красноярское издание ТВК. Давыдова арестовали в декабре 2024 года, Жвакина задержали немногим ранее.

Генеральный директор ООО «ПромСтрой» Декард Ханагян был арестован еще в августе 2024 года по обвинению в картельном сговоре на 1 млрд рублей и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с руководителем МП «САТП» Дмитрием Сокирко при строительстве дорог в Красноярске. В декабре 2024 года прокурор Красноярского края Роман Тютюник сообщил, что заключил с Ханагяном досудебное соглашение о сотрудничестве.

Советника Логинова Артура Арутюняна задержали и арестовали в феврале 2025 года. Ему вменили ч. 3 ст. 33, п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — организацию и руководство превышением должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности. При обыске у него были обнаружены дорогостоящие иномарки, наручные часы и крупная сумма наличными, в том числе армянской валютой.

По версии следствия, Арутюнян воспользовался статусом советника мэра, чтобы повлиять на продажу комплекса муниципальных нежилых помещений на Технологической улице Красноярска. Заявки на участие в аукционе подали ООО «УСК “Сибиряк”» и АО «Асфальтобетонный завод», который был признан победителем и заплатил за недвижимость более 4,5 млн рублей. В конце осени 2023 года Арутюнян, как считают в СК, незаконно велел главе департамента городского хозяйства не передавать заводу купленные им помещения и расторгнуть договоры купли-продажи.

Красноярские СМИ обратили внимание, что при обысках у Логинова и его задержании к зданию городской администрации подъехал тот же микроавтобус, на котором ранее увозили задержанного Арутюняна.