Ограничение доступа к технологиям, финансовые санкции и логистические проблемы стали главными вызовами для российских компаний, рассказали опрошенные RTVI предприниматели. По данным источников Reuters, Минпромторг собирает у бизнеса информацию о наиболее болезненных санкциях, чтобы использовать ее в переговорах с США и добиться точечного смягчения ограничений.

Для промышленности

Наиболее тяжелыми для промышленности стали экспортные ограничения на технологии и оборудование, рассказал RTVI председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Запрет на поставку высокотехнологичного оборудования затормозил модернизацию предприятий, снизил их рентабельность и ударил по конкурентоспособности.

“Компании находят различные пути обхода санкционных ограничений. Разрабатываются и внедряются новые схемы ввоза товаров через третьи страны. Можно отметить эффективность работы параллельного импорта в некоторых отраслях”, — отметил он.

Но даже с учетом этих схем сохраняются проблемы с платежами за импорт и экспорт.

“Ограничение доступа российских банков и компаний к международным финансовым рынкам сильно усложнило финансирование проектов и рефинансирование долгов. Это спровоцировало рост ставок по кредитам внутри страны и снизило инвестиционную привлекательность. В том числе ощутимым для многих было отключение от системы международных переводов SWIFT”, — пояснил Манкевич.

Платежная система «Мир» постепенно внедряется в азиатских странах, в том числе в Индии, которая планирует начать прием карт. Однако единственным каналом прямых платежей за импорт остается банк «ВТБ Шанхай» и несколько региональных банков, указал Манкевич. Агентские схемы расчетов через третьи страны тоже остаются актуальными.

Еще один вызов — уход западных компаний, который нарушил партнерские связи и дестабилизировал целые отрасли, указывает Манкевич:

“Разрыв контрактов и партнерств, зависимых от западных технологий и инвестиций, оказали сильное влияние на многие отрасли. Это стало шоком для многих компаний, особенно из центральной части России, которые в одночасье остались без поставщиков и рынков. Однако сегодня мы видим, что многие пытаются вернутся. Сегодня поступило предложение в Минпромторг рассмотреть возможность ввести спецотметку для товаров западных брендов, вернувшихся в Россию. Это говорит о том, что многие уже нашли альтернативы западным брендам в азиатских странах и не будут сразу же «бросаться» на вернувшиеся европейские товары”.

Санкции осложнили международную логистику: закрыто воздушное пространство, западные компании отказались страховать грузы и принимать российские суда в портах, ограничены морские перевозки. “В результате многие компании были вынуждены искать новые рынки и поставщиков, что потребовало времени и ресурсов”, — сказал Манкевич.

Однако бизнес быстро адаптировался. “Новые маршруты уже «раскатаны» и сроки доставки стали более-менее прогнозируемы. Эти сложности наложились на недостаточную пропускную способность пунктов пропуска и портов, а также внутренней инфраструктуры”, — добавил Манкевич.

Для финсектора

Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов рассказал RTVI, что одним из самых болезненных ограничений стало отключение российских банков от системы SWIFT. Это серьезно затруднило международные расчеты.

Еще один удар по отрасли — санкции против СПБ Биржи, Московской биржи и Национального расчетного депозитария (НРД). Они привели к блокировке значительных активов российских инвесторов.

“Эти меры заблокировали колоссальное количество активов российских инвесторов, которые не являются санкционными лицами и пострадали абсолютно незаслуженно”, — сказал Леснов.

Также чувствительными для сектора оказались санкции против Московской биржи — из-за них в июне 2024 года приостановили торги долларами и евро, что сильно повлияло на финансовую отрасль и бизнес в целом, добавил Леснов.

Криптовалютные компании, работающие с российскими клиентами, также ощутили давление. Региональный менеджер криптобиржи CoinEx в СНГ Мала Зейн рассказал RTVI, что отключение SWIFT и ограничения на трансграничные банковские переводы стали серьезной проблемой.

«Отключение Visa и Mastercard сказалось на способности российских пользователей вносить и снимать депозиты в рублях, долларах, евро. Восстановление функционала по этим двум направлениям фактически убирает санкционную нагрузку с криптовалютной области», — отметил Зейн.

Часть санкционных ограничений в отношении криптовалютных компаний связана с корпоративными решениями отдельных игроков, подчиняющихся западной юрисдикции. По мнению Зейна, изменение позиции США может подтолкнуть компании к пересмотру политики в отношении российских клиентов.

“При самом лучшем сценарии потребуется 3-5 лет, чтобы российские компании и капиталы перестали чувствовать постсанкционное дискриминационное давление в западных юрисдикциях”, — спрогнозировал он.

Что ждут от снятия санкций

Снятие экономических санкций может значительно улучшить условия для российского бизнеса, полагает Манкевич:

Снятие ограничений на экспорт и импорт товаров позволило бы компаниям получать доступ к более широкому рынку, улучшать условия для ведения бизнеса, наращивать прибыль и создавать более совершенные продукты с применением западных технологий и сырья.

Освобождение от ограничений на международные банковские операции позволило бы компаниям легче проводить платежи и получать финансирование из-за границы, что, в свою очередь, упростило и ускорило бы сделки, а также способствовало бы притоку инвестиций и иностранного капитала

Снятие ограничений на экспорт технологий и ноу-хау помогло бы компаниям модернизировать свои производственные процессы и улучшить продуктивность