Запретить продажу продукции украинской кондитерской компании Roshen на российских торговых интернет-площадках предложил депутат Государственной думы Дмитрий Гусев. Его обращения к самим маркетплейсам, а также к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) имеются в распоряжении RTVI.

Гусев напомнил, что владельцем компании Roshen является бывший президент Украины Петр Порошенко, а торговля ее продукцией в России запрещена Роспотребнадзором и правительством. Депутат отметил, что в карточках этих товаров на маркетплейсах местом производства назван Казахстан, но «на фотоотзывах видно — они сделаны на Украине».

«Каждая конфета становится “пулей”, направленной против наших солдат, так как прибыль идет на финансирование ВСУ через налоги и пожертвования», — заявил Гусев.

Кроме того, по его словам, конфеты Roshen могут представлять угрозу для здоровья потребителей из-за возможного содержания бензопирена — токсичного вещества, использование которого в России запрещено. Из-за него, напомнил депутат, кондитерские изделия фабрик Порошенко запрещали ввозить в РФ в 2013 году.

«Призываем провести проверку на законность и безопасность продаваемых сладостей. И если факты подтвердятся, немедленно удалить их с онлайн-витрины», — добавил Гусев.

Он также призвал российские власти разработать единую государственную политику, которая сделает невозможной дальнейшую продажу украинских товаров в стране, и выразил надежду на оперативную реакцию на свое обращение.

За последние годы российские таможенники неоднократно пресекали попытки ввоза конфет в страну. В частности, в 2022 году эти кондитерские изделия пытались импортировать в Россию под видом произведенных в Казахстане. В то же время украинские сладости — причем с указанием Украины как места производства — продолжали продаваться на российских маркетплейсах.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, в состав корпорации входят литовские, венгерские, казахстанские и даже китайские подразделения. Одна из фабрик бренда находится в Липецке, с 2017 года она была законсервирована «по политико-экономическим причинам», а в феврале 2024 года по решению суда перешла от Петра Порошенко и его сына Алексея в собственность России. На момент консервации производства стоимость российских активов экс-президента Украины оценивалась в $200 млн.