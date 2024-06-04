Компания Starbucks Corporation, прекратившая работу в России после начала боевых действий на Украине, обратилась в Роспатент с заявками на регистрацию 14 товарных знаков, следует из базы данных организации. Заявки были направлены с конца мая по 1 июня.

«Ведомости» уточняют, что речь идет о регистрации товарных знаков по 21, 30, 35 и 43 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, а также администрирования программы лояльности и других сегментов.

По данным издания, по этой классификации компания хочет зарегистрировать бренды Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino и другие. При этом действующие товарные знаки сеть кофеен рискует потерять в связи с их неиспользованием уже в 2025 году.

Подача заявок на регистрацию товарного знака может свидетельствовать о заинтересованности Starbucks Corporation в возвращении на российский рынок «под привычными для потребителя брендами», заявила гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина. С ней также согласилась старший юрист фирмы «Косенков и Суворов» Виктория Ольхова, которая сказала, что таким образом американская сеть пытается сохранить возможность вернуться на рынок страны.

Starbucks сообщила о приостановке деятельности в России в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине. На тот момент в стране насчитывалось 130 точек сети кофеен. В мая того же года компания объявила об уходе с российского рынка.

Активы Starbucks в России приобрели рэпер Тимати (Тимур Юнусов), ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский и компания «Синдика». Летом 2022 года кофейни заработали под новым названием — Stars Coffee.