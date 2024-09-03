Статус ветерана боевых действий могут распространить на саперов МЧС России, а также на сотрудников военно-гражданских администраций. Такие поправки прорабатываются депутатами Госдумы и правительством, сообщил RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Мы с профильными ведомствами прорабатываем поправку о том, что саперы-сотрудники МЧС могли бы претендовать на статус ветеранов боевых действий. Это реалии сегодняшнего дня. Сейчас сотрудники МЧС имеют право получать статус ветеранов, но статус по социальным мерам поддержки приравнен к гражданским. Но саперы — это саперы. У них должен быть статус, который позволяет получать дополнительный набор социальных мер поддержки, включая ежемесячную денежную выплату», — сказал Нилов.

Кроме того, депутат рассказал, что парламентарии и Минобороны прорабатывают поправку о том, чтобы статус ветерана боевых действий распространялся на сотрудников военно-гражданских администраций.

«Это обсуждается, это анализируется, это просчитывается, это готовится. На заседании комитета это все будем обсуждать», — отметил Нилов.

Соответствующие поправки комитет Госдумы по труду может рассмотреть на заседании 25 сентября.

Изменения предполагается внести в уже принятый в первом чтении в июле законопроект, согласно которому получить статус ветерана боевых действий смогут участники СВО из Запорожской и Херсонской областей, выполняющие задачи с 30 сентября 2022 года.

Статус ветерана боевых действий полагается всем участникам СВО, выполняющим задачи на территории Украины и новых российских регионов, в том числе мобилизованным и добровольцам. Этот статус дает льготы от государства. В частности, ветеранам положена ежемесячная денежная выплата в размере около 3,5 тыс. рублей. Также им компенсируют половину платы за наем и содержание жилого помещения. У ветеранов есть право не платить налог на имущество. Кроме того, они могут рассчитывать на на оказание медпомощи вне очереди и льготы по пенсионному обеспечению. В конце августа «Интерфакс» сообщил, что правительство расширило основания для присвоения статуса ветерана боевых действий. Помимо наградных материалов для получения удостоверения теперь можно представить решение суда, который подтвердит участие в боевых действиях, нотариально заверенные заявления свидетелей или протоколы допроса свидетелей нотариусом.

В августе Нилов направил обращение министру обороны Андрею Белоусову с предложением отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих, которые выполняют задачи по отражению вторжений на территорию России — например, в Курской и Белгородской областях. Депутат призвал присвоить этот статус в том числе призывникам и контрактникам.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин присвоил участникам военной операции на Украине статус ветеранов, распространив его на действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. С ноября того же года на этот статус могут рассчитывать добровольцы. В 2023 году глава государства подписал закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014-го.

В августе 2024 года Путин подписал закон, по которому военнослужащим будут засчитывать прохождение службы на территории новых регионов до их присоединения к России. Этот стаж позволит получить статус ветерана военной службы. Согласно закону, к ветеранам будут относиться граждане, проходящие или проходившие службу в том числе в ВСУ, Вооруженных силах ДНР и в Народной милиции ЛНР.