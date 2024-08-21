Стены Андроникова монастыря, на территории которого расположен Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, подмывает вода и покрыли трещины, что ведет к разрушению памятника, заявил The Art Newspaper Russia директор музея Михаил Миндлин.

«Мы зафиксировали факт намокания стен, лужи и написали об этом в Минкультуры и Департамент культурного наследия, в префектуру ЦАО, мэру Москвы Сергею Собянину. Нам шлют отписки. Чтобы вода не скапливалась, нужно опустить дорожки на прежний уровень. Нам сообщили, что даны поручения, еще год назад, но ничего не происходит», — сказал он.

Вода стала собираться у стен, возведенных в XVI веке, после работ по благоустройству в охранной зоне, которые проводились без проекта, согласованного с Департаментом культурного наследия Москвы. В ходе работ сотрудники коммунальных служб сняли с внешней стороны монастыря старую историческую отмостку из белого камня и заменили ее бетоном. Помимо этого, дорожки вдоль стен было решено поднять на 25-30 см.

«Проблемы пока не видны, но стены подмывает, зимой вода замерзает и расширяется. Это ведет к разрушению памятника», — заключил Миндлин.

В качестве заказчика благоустройства в Рогожской слободе выступила префектура ЦАО, в качестве организации-подрядчика — ГБУ «Автомобильные дороги», которое также занималось благоустройством сквера. Руководство музея повторно направило туда письмо с просьбой переделать дорожки и отмостки 19 августа, однако не получило ответа.

Помимо этого, на монастырской стене, башнях и на исторических зданиях архитектурного комплекса появилось более 100 трещин. Причиной их возникновения предположительно стало обновление железнодорожных путей и прокладка подземных коммуникаций вблизи монастыря. В ходе геотехнического мониторинга, который провели сотрудники Института географических информационных технологий, была зафиксирована осадка фундамента в диапазоне от 10,2 до 14,2 мм.

Работы велись в рамках расширения железнодорожных путей на эстакаде Э2 и по мосту через Яузу. Заказчиком проекта выступило руководство РЖД, проектировщиком — ООО «Питергазстройинжиниринг», а реализацию осуществляла компания ООО «ОргСтройПроект».

«Либо проектировщик выпустил некорректный проект, либо строители нарушили технологию или проектное решение. Мы видели акт обследования, который проектировщик приложил к своему проекту. На нем, помимо исторических объектов, есть кафе, которое в реальности давно снесено. На его месте мы построили временное деревянное помещение для администрации музея», — рассказал Миндлин.

Он также предположил, что в ходе подготовке к работам были использованы фотографии из сети, так как к музею никто не обращался для предоставления технической документации по объектам, а на его территории не проводились специальные обследования.

В связи со сложившейся ситуацией руководство музея приняло решение подать в суд на РЖД. В ходе очередного заседания, которое прошло 19 августа в Арбитражном суде Москвы, состоялись объяснения сторон, после чего слушания были перенесены на 27 августа.