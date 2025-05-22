Россия за год в 16,6 раза увеличила поставки легковых машин в Казахстан, из которого, в свою очередь, ввезла в 5,5 раза больше духов и туалетной воды, следует из данных казахстанской статистики за I квартал, с которыми ознакомился RTVI. При этом взаимный товарооборот упал на 7,8%, что отчасти связано с девальвацией тенге относительно доллара и запретом на ввоз российской пшеницы.

Рост поставок из России в Казахстан легковых автомобилей ($24.5 млн) объясняется как эффектом нулевой базы (в 2022-2024 годах таких операций практически не проводилось), так и тем, что Россия постепенно возвращается на казахстанский авторынок, где до 2022 ее доля составляла около 60%.

В целом объем взаимной торговли между Россией и Казахстаном, по данным казахстанской статистики, в первом квартале 2025 года оказался на 7.8% меньше, чем год назад ($5.8 млрд), и составил $5.4 млрд..

Сокращение коснулось как импорта из Казахстана в Россию, так и российских поставок в Казахстан. Объемы импорта упали на 17,2% до $1,6 млрд, а российский экспорт в эту страну снизился на 3,1% до $3,8 млрд.

Снижение объемов взаимной торговли вызвано объективным и субъективными причинами.

Объективно на показателях отражаются колебания валютного курса и мировых цен на сырье.Казахстанская статистика ведет учет взаимной торговли в долларах США, поэтому один и тот же объем поставленной продукции в физическом выражении может иметь разную стоимость в денежном выражении. Это в большей степени касается Казахстана, так как он в основном поставляет в Россию товары сырьевой группы.

Девальвация тенге относительно рубля более чем на 20% (С 4.8-5 тенге за рубль до 6-6.4 тенге) привела к тому, что казахстанские товары стали стоить дешевле российских. Например, в первом квартале в 65 раз (до $16.3 млн) выросли поставки из Казахстана в Россию металлоконструкций из черных металлов, а также в 5,5 раза вырос импорт духов и туалетной воды.

К субъективным причинам снижения товарооборота можно отнести торговую политику самих компаний-экспортеров, причем как с одной, так и с другой стороны. В частности, в первом квартале 2025 года обе страны не проводили сделок по урану (в прошлом году Россия за этот период закупила казахстанский уран на $195,6 млн). Также полностью отсутствовали поставки из Казахстана в Россию медных руд и концентратов (в прошлом году — $43.8 млн.), а из России в Казахстан — нерафинированной меди и анодов.

И в том и другом случае речь идет о том, что Казахстан поставлял в Россию сырье, которое после обогащения (в случае урана) или переработки (в случае меди) возвращалась в Казахстан. Отсутствие поставок по этим позициям в первом квартале 2025 года не является показателем того, что Казахстан и Россия прекратили сотрудничество в этих сферах. Скорее всего так выстроены долгосрочные контракты между компаниями, и основной объем поставок придется на другие кварталы 2025 года.

Кроме того, серьезную роль сыграл введенный осенью прошлого года Казахстаном запрет на импорт в страну пшеницы, что привело к сокращению поставок российского зерна на 90,3%.

Илья Никитин