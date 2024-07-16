Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовала проверку после показа фильма с откровенными сценами в городском кинотеатре под открытым небом. Об этом сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте».

Проверка проводится «по факту демонстрации <…> фильмов с возрастным цензом 18+, оказывающих негативное влияние на нравственное и психические развитие несовершеннолетних, отдыхающих в общественном месте», говорится в пресс-релизе.

Прокуроры оценят полноту мер, принятых организатором для того, чтобы соблюсти возрастные ограничения, а также исключить участие несовершеннолетних в мероприятии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Речь идет о показе французско-канадского фильма «Природа любви» режиссера Моньи Шокри, который прошел 14 июля в Петровском парке около Архангельского театра драмы. Картину транслировали в рамках проекта мобильного оператора Tele2 «MiXX территория», пишет издание 29.ru.

«Природа любви» рассказывает об отношениях между замужней женщиной — профессором философии и строителем. Фильм входил в программу Каннского фестиваля и получил главную французскую кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Как пишет 29.ru, жители Архангельска сочли слишком откровенной для уличного показа сцену секса между главными героями. На актрисе надет ошейник, «слышны стоны». При этом в углу экрана была пометка 18+, отмечает портал.

В Tele2 изданию объяснили, что выбрали «Природу любви» к показу, поскольку фильм получил престижную кинонаграду «Сезар». «При этом было упущено из виду, что фестивальное кино может содержать неоднозначные сцены», — отметили в компании.

Там добавили, что картина демонстрировалась после 21:00, «поэтому на мероприятии не предполагалось присутствие детей».

«Однако, учитывая, что это открытая площадка, конечно, увидеть киноконтент на ней случайно могли горожане любого возраста. <…> Мы не снимаем с себя ответственности за случившееся, но, к сожалению, в этой фатальной случайности имел место человеческий фактор», — сообщили в Tele2.

Жители города в свою очередь заявили 29.ru, что сеанс начался раньше девяти вечера. В Tele2 не уточнили время начала показа, но отметили, что «Природу любви» убрали из расписания. В программе остался только контент с маркировкой до 16+.

«Мы сожалеем о произошедшем. Трансляция откровенных сцен в общественном пространстве недопустима, и нам невероятно жаль, что контент задел чувства горожан», — добавили в компании.

Директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов отметил, что контент онлайн-кинотеатра в Петровском парке преимущественно подбирается для семейного и детского просмотра, но все фильмы нужно отсматривать перед показом.

С учетом того, что парк — открытое пространство, даже при соблюдении возрастных ограничений «люди могут проходить в тот момент, когда может транслироваться контент 18+», добавил Самодов. Он извинился за показ «Природы любви» и выразил надежду, что подобных инцидентов не повторится.

Бесплатный онлайн-кинотеатр в Петровском парке открылся в начале июля при поддержке министерства культуры Архангельской области и Архангельского театра драмы. Помимо кинопоказов там проводятся лекции, мастер-классы и спортивные тренировки.