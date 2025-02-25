Реализация законопроекта, обязывающего жильцов домов впускать в квартиру работников газовых организаций, призван избежать ситуации, когда за недопуск газовщиков «отключают весь стояк и страдает весь подъезд». Об этом RTVI рассказал глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Он отметил, что документ, который сегодня пройдет первое чтение в нижней палате парламента, «ничего нового в административно-технические процедуры не вводит».

Сейчас, напомнил депутат, если гражданин не открывает дверь газовой компании, то последняя идет в суд, который в течение 30 дней принимает решение о допуске в квартиру. И если в квартиру снова не пускают, то это в этом случае начинают действовать административные наказания.

По его словам, представители газовщиков, а также властей регионов попросили их упростить допуск в квартиры.

«Разумеется, мы не можем дать им ключи от наших квартир. Это абсолютно точно, это просто исключено. Но мы посчитали возможным предложить сократить срок рассмотрения таких исков с 30 дней до 12 дней, оставив при этом всю остальную процедуру действующей. То есть, если это решение будет принято, то в максимально ускоренном порядке до 12 дней, может быть, это будет быстрее», — пояснил Пахомов.

Парламентарий напомнил, что газовщики в случае, если заподозрили наличие какой-либо проблемы в квартире, в которую их не пускают, «отключают весь стояк и страдает весь подъезд».

«Это десятки квартир, десятки жителей на самом деле, которые адекватно относятся к этой работе. Вот, чтобы этого не происходило, мы посчитали возможным такое решение принять. Это решение направлено на работу с той категорией людей, которые принципиально не пускают в квартиры», — подчеркнул депутат.

Пахомов уточнил, что действие законопроекта в случае реализации будет распространяться на всех собственников жилья. Одна из главных задач в данном конкретном случае, добавил он, убрать проблемы в законодательстве, чтобы «судам было удобнее работать».

Законопроект, обязывающий жильцов домов впускать в квартиру газовщиков, был внесен в Госдуму 14 февраля 2024 года. Согласно тексту документа, газовая компания имеет право обратиться в суд, если их не пустили в жилье для проверки газового оборудования. Плановые проверки проводятся при этом не реже одного раза в год, управляющая компания обязана уведомить о ней не менее чем за 20 дней.

Если жилец отказался пустить газовщиков в квартиру, то ему грозит штраф: до 20 тыс. рублей для физлиц и до 100 тыс. рублей для юрлиц. Если это будут нарушения, связанные с авариями или созданием угрозы, то штрафы могут составлять для физлиц до 30 тыс., для юрлиц — 400 тыс. рублей.